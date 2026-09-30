Leonardo Fadda muore al Brotzu dopo l’incidente a Villamassargia

CAGLIARI – L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio sulla provinciale 2, alle porte di Villamassargia. L’auto guidata da Leonardo Fadda è uscita di strada e si è ribaltata. Soccorso in condizioni gravissime, il giovane di Pirri è stato trasportato al Brotzu di Cagliari e ricoverato in Rianimazione. È morto martedì mattina. Le cause dell’uscita di strada restano da chiarire.

Leonardo lavorava nel Sulcis e giocava a calcio nei campionati dilettantistici. La Polisportiva Sardara 1983, nella quale aveva militato, lo ha ricordato con un messaggio rivolto alla famiglia. È il particolare che restituisce qualcosa di lui oltre la cronaca dell’incidente: i compagni che lo hanno conosciuto sul campo oggi ne piangono la scomparsa.