Gazebo e casse sulla spiaggia di Porto Liscia: interviene la Capitaneria

PALAU - Il tender raggiunge la riva, sulla sabbia compaiono un gazebo e le casse acustiche. Al largo c’è Les Cinq, uno yacht di quasi 76 metri. A raccontare quanto accaduto questa mattina a Porto Liscia sono i volontari del comitato «Amici di Talmone e Cala di Trana», che intorno alle 10 stavano percorrendo quel tratto di costa in canoa. Secondo la loro segnalazione, l’allestimento era destinato a una festa privata per gli ospiti dell’imbarcazione.

I volontari hanno avvisato la Capitaneria di porto della Maddalena. Alle 13, riferisce il comitato, è arrivata una risposta via WhatsApp: la Capitaneria avrebbe comunicato di «aver provveduto a intimare [all'equipaggio dello yacht] di smontare la costruzione e di non spiaggiare più il tender». Nel pomeriggio, sempre secondo i volontari, l’allestimento non era più sull’arenile. Non risulta, al momento, se siano state contestate violazioni o adottati altri provvedimenti.

Les Cinq è uno yacht costruito nel 2025 dal cantiere Feadship, lungo 75,75 metri; naviga sotto bandiera delle Isole Cayman. Secondo il comitato, nel pomeriggio era ancora alla fonda al largo di Porto Liscia.

L’episodio lascia una domanda molto semplice, che prescinde dalle dimensioni della barca: chi arriva dal mare può usare una spiaggia come spazio riservato ai propri ospiti? Oggi la segnalazione dei volontari ha ottenuto una risposta e il gazebo è stato smontato.