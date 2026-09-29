Fonni, controlli dei Carabinieri nelle aziende agricole: tre imprenditori denunciati

Tre titolari di aziende agricole e zootecniche di Fonni sono stati denunciati a piede libero per violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione locale in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Nuoro. A carico degli indagati sono state elevate ammende per un importo complessivo di 3.234,93 euro.

Secondo le ipotesi accusatorie, all'interno di due distinte realtà imprenditoriali i militari avrebbero accertato l'impiego di lavoratori subordinati di origine straniera, regolari sul territorio nazionale, privi della visita medica obbligatoria preventiva prescritta dal programma di sorveglianza sanitaria.

Nel corso delle ispezioni in una terza azienda del comparto, i Carabinieri avrebbero riscontrato l'installazione di un impianto audiovisivo collegato a un'unità di registrazione digitale. Il sistema, idoneo a consentire il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti, sarebbe stato posizionato in assenza del preventivo accordo sindacale o della necessaria autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, violando lo Statuto dei Lavoratori. I militari hanno imposto la rimozione dell'apparato.

I procedimenti penali a carico dei tre imprenditori si trovano nella fase delle indagini preliminari. Le eventuali responsabilità saranno vagliate nel corso del successivo iter processuale, nel pieno rispetto del principio della presunzione di innocenza.