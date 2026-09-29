Tortolì, liberata a Porto Frailis una tartaruga Caretta caretta salvata da una rete fantasma

Un esemplare di tartaruga marina Caretta caretta è stato liberato la mattina del 29 settembre nelle acque della spiaggia di Porto Frailis, a Tortolì. L'animale, con un carapace lungo circa 50 centimetri, ha fatto rientro in mare alla presenza di circa settanta alunni della scuola primaria del plesso Villaggio Cartiera.
Il recupero risale al 29 luglio scorso a Foxi Manna, nella marina di Tertenia. L'esemplare era intrappolato in una rete da pesca abbandonata. Due diportisti hanno condotto l'animale a riva e allertato la Guardia Costiera e la Base Navale di Arbatax del Corpo Forestale. Gli agenti hanno rimosso la maglia sintetica e trasferito la tartaruga al Centro di Primo Soccorso di Arbatax per la stabilizzazione.
Il giorno successivo il rettile è stato affidato ai ricercatori del Centro di Recupero del Sinis (CReS). Gli accertamenti clinici, che hanno incluso una tomografia computerizzata, hanno escluso traumi, lesioni polmonari e la presenza di corpi estranei ingeriti. Il periodo di degenza ha permesso la completa guarigione delle lesioni cutanee sulle pinne anteriori, provocate dalla stretta della rete, e ha certificato l'assenza di alterazioni comportamentali.
Le operazioni di rilascio sono state condotte dal Corpo Forestale e dal CReS, con il supporto della Guardia Costiera di Arbatax e dell'assessorato al Turismo del Comune di Tortolì. Sulla spiaggia gli esperti hanno illustrato agli studenti le caratteristiche biologiche della specie e i rischi legati all'inquinamento e agli attrezzi da pesca dispersi in mare.
L'intervento si inserisce nelle attività della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, coordinata dall'assessorato regionale della Difesa dell'ambiente. Per segnalare animali marini feriti o reti abbandonate è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito di emergenza ambientale 1515 del Corpo Forestale.