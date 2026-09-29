Budoni e Siniscola, controlli dei Carabinieri: un arresto per spaccio e sei denunce per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno arrestato ad Agrustos, frazione di Budoni, un trentasettenne di Olbia con l'ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Intorno all'una di notte i militari hanno fermato l'uomo a bordo di uno scooter a noleggio in un'area non illuminata. La perquisizione avrebbe portato al rinvenimento di 50 grammi di cocaina nascosti all'interno di un guanto in tasca, oltre a un bilancino di precisione e a vario materiale per il confezionamento occultati nel sottosella. Secondo le stime investigative, la sostanza avrebbe fruttato circa 4.500 euro. L'uomo è stato trasferito in cella e sarà destinatario di un provvedimento di allontanamento dal Comune di Budoni.

Sul fronte del contrasto all'uso di stupefacenti, a Siniscola un ventisettenne è stato trovato in possesso di hashish e segnalato alla Prefettura quale assuntore.

I posti di blocco predisposti sulla viabilità tra San Teodoro e Siniscola hanno portato alla denuncia di sei automobilisti per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente. I controlli hanno fatto registrare tassi alcolemici fino a sfiorare i 2 grammi per litro, coinvolgendo sia residenti sia turisti. Le sanzioni sono state applicate anche ai conducenti che si sono rifiutati di sottoporsi all'alcoltest, condotta punita dalla legge con l'irrogazione della pena massima.

I procedimenti penali a carico dei fermati si trovano nella fase delle indagini preliminari. Le eventuali responsabilità saranno accertate nel corso del successivo iter processuale, nel pieno rispetto del principio della presunzione di innocenza.