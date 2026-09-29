Bosa, dal 2 al 4 ottobre gli eventi conclusivi di "Noi Camminiamo in Sardegna"

Dal 2 al 4 ottobre Bosa ospita le giornate conclusive della quinta edizione di "Noi Camminiamo in Sardegna", la manifestazione dedicata ai percorsi e alle destinazioni di pellegrinaggio dell'Isola. L'evento chiude il ciclo di diciassette itinerari conclusi da giornalisti, tour operator, influencer, esperti del settore e guide ambientali. La rassegna è promossa dall'Assessorato regionale del Turismo, con il patrocinio del Ministero del Turismo e la collaborazione del Comune di Bosa, Unioncamere, Camera di commercio Nord Sardegna e Promocamera.

Le attività si svolgono tra l'ex Convento dei Cappuccini, le sponde del fiume Temo, piazza IV Novembre, il centro storico e il Castello di Serravalle. Il programma inizia venerdì 2 ottobre alle 17 con l'accoglienza delle delegazioni e la cerimonia "L’Intreccio dei Nostri Passi". Alle 18 la giornalista Lorena Bianchetti modera la tavola rotonda sul percorso per l'istituzione della Giornata nazionale dei cammini e del turismo lento, appuntamento che prevede la firma del "Protocollo di Bosa", una dichiarazione d’intenti per il riconoscimento degli itinerari italiani. Dalle 21 è in programma la "Festa del Borgo" con i cori locali, lo spettacolo delle Janas e lo show cooking curato dallo chef Gianni Mannu.

Sabato 3 ottobre le attività riprendono alle 8 da Piazza IV Novembre con un'escursione guidata verso il colle di Poggio Columbu, Cane Malu, Cala ’e Moru e rientro lungo il Temo fino alla via delle Conce. Alle 13 il Lungo Temo ospita il "Pranzo del pellegrino", realizzato in collaborazione con i ristoratori locali e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore "G. A. Pischedda". Nel pomeriggio gli spazi dell'ex Convento accolgono il workshop B2B tra tour operator e operatori locali. Alle 18 Massimiliano Ossini modera il talk "I canti, le musiche, i territori", con la partecipazione dei camminatori e gli interventi musicali di Carla Denule e Fabiana Contini. Alle 21 la giornata termina con "La Cena delle Terre".

Domenica 4 ottobre, a partire dalle 8, gli addetti ai lavori registrati partecipano a un press-educational tour che include la navigazione sul Temo e la visita al Castello di Bosa e al centro storico. La manifestazione si conclude alle 13 all'ex Convento dei Cappuccini.

La partecipazione ad alcune attività in programma è riservata agli operatori o richiede l'iscrizione preventiva tramite il sito ufficiale della manifestazione.