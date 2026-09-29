Alghero, Europa Verde risponde a Forza Italia sul dibattito in Consiglio Comunale

Giampietro Moro e Beatrice Podda, esponenti di Europa Verde Alghero, intervengono in risposta a una recente nota diffusa da Forza Italia. Il documento si sofferma sulle dinamiche del dibattito politico all'interno dell'aula consiliare e sui metodi di confronto istituzionale.

Sull'approccio ai lavori dell'assemblea e all'azione amministrativa, i due rappresentanti dichiarano: “Di norma si risponde quando si è chiamati a farlo o quando vi è la necessità di farlo. E questo pensiamo che valga sia per rispondere ai comunicati di Forza Italia (in questo caso) o per intervenire in Consiglio Comunale, il quale viene spesso utilizzato come luogo di esercizio per mirabolanti e roboanti professionisti (o presunti tali) del foro che si districano tra luoghi comuni conditi quando va bene da qualche latinismo. Il Consiglio Comunale è il luogo nel quale si discutono i provvedimenti che l’amministrazione porta avanti per la città, spesse volte confuso come momento per dar fiato alla bocca per intere ore senza neanche raggiungere un obiettivo. Sarebbe infatti auspicabile, in teoria, quando si interviene, farlo con cognizione di causa ed in maniera costruttiva, per provare a trovare soluzioni condivise e risolvere problemi con un approccio di positività e senza pregiudizi. Riteniamo questa sia proprio la causa che molto spesso ha portato la città a non crescere, ma a continuare a pensare che la favella senza contenuto in Consiglio Comunale sia la sola cosa che conti per il rilancio della nostra comunità. Crediamo molto di più nel lavoro quotidiano che si svolge entrando nel merito dei problemi e provando, lavorando affianco degli uffici, a trovare le soluzioni per la risoluzione dei problemi. Questa è la sostanziale differenza tra chi è abituato a parlare e chi invece a lavorare.“