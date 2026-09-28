Cagliari, Serra (Forza Italia) chiede la proroga della zona rossa in piazza del Carmine

Il segretario cittadino di Forza Italia, Alessandro Serra, sollecita la proroga della zona rossa in piazza del Carmine a Cagliari, la cui scadenza è fissata per il 30 settembre.

Sulla necessità di mantenere le misure di controllo, l'esponente politico dichiara: “La zona rossa di piazza del Carmine deve essere prorogata. I risultati dei controlli effettuati in questi mesi dimostrano che il presidio rafforzato del territorio è necessario e che, in questa fase, sarebbe sbagliato abbassare la guardia”.

La presa di posizione segue i quattro nuovi allontanamenti disposti nei giorni scorsi dai Carabinieri nell'area sottoposta alle prescrizioni. Le attività si inseriscono nel quadro degli interventi eseguiti negli ultimi mesi tra piazza del Carmine e piazza Matteotti, che hanno portato a denunce, arresti, sequestri e numerosi provvedimenti di allontanamento.

Sull'impatto delle operazioni Serra precisa: “Quanto sta accadendo conferma che il problema della sicurezza non può essere considerato superato. Piazza del Carmine e le strade circostanti devono tornare a essere luoghi pienamente fruibili dai residenti, dalle famiglie, dai commercianti e da tutti i cittadini. Per questo è necessario proseguire su questa strada”.

Il rappresentante di Forza Italia rivolge quindi “un ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine, che quotidianamente operano in condizioni spesso difficili per garantire sicurezza e legalità. Gli interventi e i controlli di questi mesi dimostrano concretamente quanto sia importante il loro lavoro”.

Sulla strategia complessiva da adottare per il quartiere, la nota si chiude delineando il perimetro dell'intervento: “La zona rossa – conclude Serra – non può naturalmente rappresentare l’unica risposta: accanto alla repressione dei comportamenti illegali servono prevenzione, riqualificazione e attenzione sociale. Ma finché permangono situazioni di degrado, spaccio e violenza, è necessario garantire alle Forze dell’ordine tutti gli strumenti utili per intervenire con efficacia e restituire serenità a chi vive e lavora nel centro di Cagliari”.