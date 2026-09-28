Quartu Sant'Elena, rifiuti abbandonati sul litorale: il GrIG chiede la bonifica

L'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG) ha presentato un'istanza di bonifica ambientale per segnalare la presenza di discariche abusive lungo il litorale di Quartu Sant'Elena. La richiesta, a firma di Stefano Deliperi, è stata inoltrata all'amministrazione comunale, alla Città metropolitana di Cagliari e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Il documento denuncia l'abbandono di scarti in diverse aree costiere. A Cala Regina un canalone scosceso sul mare, situato sotto una piazzola di sosta, è stato riempito di immondizia. Ulteriori cumuli di rifiuti sono presenti nell'alveo del rio Murtaucci e nella zona di Mari Pintau, dove ai margini dello stradello collinare di fronte alla spiaggia sono stati scaricati alcuni quintali di cartongesso.

Le aree interessate dagli sversamenti ricadono in un contesto di pregio naturalistico che comprende il Sito di Interesse Comunitario "Bruncu de Su Monte Moru-Geremeas".

Oltre agli urgenti interventi di bonifica, il GrIG sollecita l'attivazione di sistemi di controllo, anche da remoto, e azioni di repressione per individuare e sanzionare i responsabili degli scarichi illeciti.