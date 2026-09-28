Villacidro, il programma degli appuntamenti finali del Premio Letterario Giuseppe Dessì

Il Premio Letterario Giuseppe Dessì entra nella fase conclusiva della quarantunesima edizione a Villacidro. Il calendario prevede due giornate dedicate a presentazioni letterarie, cinema e teatro il 30 settembre e il 1° ottobre, in vista della cerimonia di premiazione di sabato 3 ottobre.

Mercoledì 30 settembre alle 18, al Mulino Cadoni, Gianluca Scroccu presenta il saggio "Sandro Pertini" (Salerno Editrice) in dialogo con il giornalista Vito Biolchini. Alle 21.30, negli spazi di Casa Dessì, è in programma la rassegna "Best of 2026" con la proiezione dei cortometraggi in concorso all'ottava edizione dell'Andaras Traveling Film Festival.

Giovedì 1° ottobre alle 18, sempre al Mulino Cadoni, Flavio Soriga discute il suo romanzo "Omicidio a Vallepedrosa" (Bompiani) con la giornalista Valentina Frau. Alle 21.30 Casa Dessì ospita la produzione Mismaonda "Orazio Live – Più cose in cielo e in terra", con la narrazione di Matteo Caccia e l'accompagnamento dal vivo alla fisarmonica di Giulia Bertasi.

La cerimonia di proclamazione dei vincitori si terrà sabato 3 ottobre alle 18 alla Palestra di via Stazione. L'evento, condotto da Chiara Buratti con gli interventi musicali di Erica Mou, sarà trasmesso in diretta su Videolina.

Nella sezione Narrativa i finalisti sono Luigi Nacci con "Il tempo dei semplici" (Einaudi), Matteo Nucci con "Platone - Una storia d’amore" (Feltrinelli) e Romana Petri con "Distanza di sicurezza" (Neri Pozza). Per la sezione Poesia si contendono il premio Federico Italiano con "Godzilla e altre poesie" (Guanda), Isabella Leardini con "Maniere nere" (Mondadori) e Alfredo Panetta con "’Ndrangheta" (Passigli Editori). Durante la serata verranno consegnati i tre riconoscimenti speciali dell'edizione 2026: il Premio Speciale della Giuria a Rosa Oliva, il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna ad Alessandro Cattelan e il Premio Speciale della Provincia Medio Campidano a Licia Colò.

Il programma si chiude domenica 4 ottobre alle 10.30 a Casa Dessì con il "Caffè con l’autore", un incontro tra i vincitori e la giuria accompagnato dalle letture degli studenti del Liceo Piga di Villacidro.

La rassegna è organizzata dalla Fondazione Giuseppe Dessì, con il contributo dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e Beni Culturali, del Comune di Villacidro, della Provincia del Medio Campidano, della Fondazione di Sardegna e del Ministero della Cultura.