Lappeenranta, il Parco Geominerario della Sardegna alla 18ª European Geoparks Conference

Il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna ha partecipato alla 18ª European Geoparks Conference, svoltasi dal 16 al 18 settembre a Lappeenranta, in Finlandia. L'evento, ospitato dal Saimaa Unesco Global Geopark, ha riunito oltre 430 tra dirigenti e tecnici provenienti da 34 Paesi.

L'ente sardo ha presentato due contributi scientifici dedicati alla storia estrattiva e alla valorizzazione del patrimonio geologico dell'isola. Il direttore Fabrizio Atzori ha illustrato la relazione "From mining settlements to community settlements: bottom up regeneration and sustainable development in Sardinia's mining villages", incentrata sulla rigenerazione degli insediamenti. L'ingegnere Alessandro Abis ha esposto il lavoro intitolato "Open Your Mine: community-based geoturism and multi-segment marketing strategies for sustainable territorial regeneration of the Sardinia Geomining Park", focalizzato sulle strategie di geoturismo sostenibile.

L'incontro internazionale si inserisce nelle attività della European Geoparks Network, la rete dei siti riconosciuti dall'Unesco, e ha registrato la partecipazione di dodici geoparchi italiani. Il programma ha articolato i lavori in tre giornate di workshop incentrati su geoturismo, conservazione dei geositi, educazione ambientale e strumenti di comunicazione, affiancando i tavoli tecnici con escursioni sul campo tra i siti preistorici e le formazioni risalenti alle ere glaciali della regione dei laghi finlandese.