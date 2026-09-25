Cagliari, Iglesias e Montevecchio: dall'1 al 4 ottobre la dodicesima edizione del festival "Arpe del mondo"

Dall'1 al 4 ottobre la Sardegna ospita la dodicesima edizione del festival musicale "Arpe del mondo". La rassegna, organizzata dall’Ente concerti Città di Iglesias sotto la direzione artistica di Raoul Moretti, si articolerà in quattro giornate di appuntamenti suddivisi tra Cagliari, Pirri, Iglesias e le Miniere di Montevecchio a Guspini.

Il cartellone prevede la presenza dell'arpista gallese Catrin Finch, già Arpista Reale per il Principe di Galles e direttrice del dipartimento di arpa alla Royal Academy of Music di Londra. L'artista presenterà "Notes to Self", progetto musicale basato su brani e lettere indirizzate a se stessa all'età di tredici anni. Ad affiancarla ci sarà il musicista bretone Myrdhin, fondatore dell'Incontro Internazionale dell'Arpa Celtica di Dinan, attivo da cinquant'anni nel panorama della tradizione neoceltica. Il suo curriculum registra 48 album, due dischi d'oro e una candidatura ai Grammy Awards nel 2000 per la partecipazione al progetto Afro Celt Sound System, fondato da Peter Gabriel.

Il programma dei concerti si apre il 1° ottobre alle 21 al B Flat jazz club di Cagliari con l'esibizione di Catrin Finch. Il 2 ottobre alle 20 il Teatro Electra di Iglesias ospiterà un appuntamento congiunto di Finch e Myrdhin. Il 3 ottobre alle 19.30 sarà il turno di Myrdhin sul palco di Casa Saddi, a Pirri, per un evento organizzato in collaborazione con il festival "Tra sardo e profano". La chiusura è fissata per il 4 ottobre alle 16.30 alle Miniere di Montevecchio, con il concerto di Myrdhin e Raoul Moretti.

Sullo sviluppo storico e sugli intenti della manifestazione interviene il direttore artistico Moretti: “In undici anni abbiamo ospitato settantacinque artisti da più di trenta paesi diversi, con tutti tipi di arpe e differenti generi musicali tra tradizioni ed innovazione”. Sulle finalità del progetto aggiunge: “L’obiettivo è promuovere lo strumento a un pubblico più vasto, attraverso la proposta dell’arpa in ogni sua declinazione possibile, come strumento che crea ponti tra culture e tradizioni dove è profondamente radicata e come strumento versatile ed innovativo che si pone in dialogo con tutti i linguaggi musicali”.

L'evento prevede inoltre iniziative collaterali, tra cui il progetto formativo HarpLab curato dallo stesso Moretti per studenti internazionali, un workshop di musica e danza bretone condotto da Myrdhin e i dialoghi con il pubblico della sezione Meet the Artists animati da Catrin Finch.

La rassegna è sostenuta dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. L'ingresso ai concerti è gratuito, a eccezione della serata inaugurale al B Flat. Il festival prevede un'ulteriore appendice autunnale: dal 13 al 15 novembre a Calasetta, Iglesias e Cagliari si esibir anno Yofre Brito (C olombia) e Noelia Sanabria (Paraguay).