Ozieri, annullo filatelico speciale di Poste Italiane per i settant'anni del Premio di letteratura sarda

Poste Italiane attiva un servizio filatelico temporaneo in occasione del settantesimo anniversario del Premio Ozieri di letteratura sarda. L'annullo speciale, richiesto dall'Associazione Premio Ozieri di Letteratura Sarda Aps, reca la dicitura “Settantennale Premio Ozieri di Letteratura Sarda – 1956 – 2026 – 26.9.2026”.
Il servizio sarà operativo sabato 26 settembre, dalle 15 alle 20.30, presso lo spazio allestito nel Quartiere Fieristico di San Nicola, in viale Ingegner Pietri a Ozieri, dove sarà possibile timbrare la corrispondenza con il bollo dedicato.
Le eventuali commissioni filateliche possono essere inoltrate allo Sportello Filatelico dell'Ufficio Postale di Alghero, situato in via Giosuè Carducci 35 (telefono 0799 720251). I dettagli operativi sugli annulli e le informazioni di settore sono consultabili sul portale web filatelia.poste.it.