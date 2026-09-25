Olbia, allo Spazio Holo la mostra fotografica sul Giudicato di Gallura

Sabato 3 ottobre alle 18 lo Spazio Holo di Olbia ospita l'inaugurazione della mostra "Il Giudicato di Gallura: Storie di Regine e Regni". L'esposizione, visitabile fino all'11 ottobre, è un progetto di fotografia Fine Art ideato e diretto da Giuseppe Ortu, con la curatela di Roberta Vanali.

Il percorso espositivo si compone di 43 scatti di grandi dimensioni incentrati sulle figure femminili dei Giudicati sardi, tra le quali Elena de Lacon, Odolina, Benedetta, Agnese di Cagliari, Adelasia di Torres e Giovanna Visconti. L'iniziativa, pensata con carattere itinerante, è promossa dall'associazione culturale Ali - Arte Libera Indipendente Aps, con il contributo della Regione Sardegna e il patrocinio dell'Istituzione San Michele e dei Comuni di Olbia, Ozieri, Luogosanto, Posada e Tempio Pausania.

Sull'impianto dell'allestimento interviene la curatrice Roberta Vanali: “Il Giudicato di Gallura: Storie di Regine e Regni è un viaggio ipnotico che sovverte i confini tra le arti. Un’opera in cui la storia dell’isola si ritrova nella grande tradizione pittorica europea e nella fotografia di ricerca, riservandoci uno sguardo potente e contemporaneo su chi siamo stati e, soprattutto, su chi continuiamo a essere. Evidenziando quanto l’isola sia stata un tassello centrale, strategico e tragico nello scacchiere delle grandi potenze europee medievali, fissato per sempre nell’immaginario collettivo.”

Sullo sfondo storiografico si esprime il professor Gianfranco Saba, curatore della ricerca storica: “Lo sguardo artistico oltrepassa la storia. In un’epoca dominata da immagini effimere, la fotografia d’arte può diventare storia pura, ridefinendo il nostro modo di aprirci al passato e diventando memoria collettiva. Giuseppe Ortu, con questo nuovo progetto fotografico, tenta l’operazione più difficile: quella di bloccare in singoli scatti uno dei periodi storici più esaltanti, quello dei Giudicati, quando i Sardi, dopo aver dimostrato per secoli di governarsi autonomamente, devono contrastare invasioni di ogni sorta.”

Durante la serata inaugurale verranno presentati il libro d'arte curato da Contrast Design e il cortometraggio omonimo, diretto da Mirko Decandia e prodotto da Rochelle Film. Contestualmente si terrà una rievocazione medievale in costume curata dalle compagnie Corporazione Arcieri Medievali Sanluri, Le Quattro Porte - Cagliari, Falconieri di Eleonora e Lupus Logudori.

Il programma proseguirà domenica 4 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con l'apertura della mostra, incontri con artigiani e la proiezione del cortometraggio. A partire dalle 17 torneranno le compagnie storiche per le attività dimostrative, seguite dallo spettacolo di fuoco Artemyde e dal dj set di Bomboclaudio.