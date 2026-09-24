Sardegna, 22 appuntamenti per la raccolta dei rifiuti con l'iniziativa Sea & Rivers

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre la Sardegna ospita 22 appuntamenti della mobilitazione Sea & Rivers, promossa dall'associazione Plastic Free Onlus per la raccolta dei rifiuti e la tutela dell'ambiente. Il programma regionale si inserisce in un calendario nazionale e internazionale che conta duecento eventi distribuiti tra aree costiere, centri urbani e parchi.
La tre giorni si apre venerdì 25 settembre con otto incontri. Le attività di pulizia si svolgeranno a Badesi (Centro sportivo Gianni Ugnutu), a Cagliari (viale Poetto di fronte al chiosco Nilo), all’Argentiera di Sassari (davanti alla spiaggia piccola), a Golfo Aranci (spiaggia di Cala Sabina) e a Torre Grande di Oristano (Sea Scout Beach Resort). Passeggiate ecologiche sono previste a Quartu Sant’Elena nella zona La Marinella del Poetto, ad Albagiara con partenza dalla rotonda in direzione Gonnosnò e a Santa Teresa Gallura dal parcheggio dell’Agriturismo La Valletta.
Sabato 26 settembre sono in programma nove iniziative. Gli interventi sui litorali interesseranno Arzachena al parcheggio de Le Piscine di Cannigione, Solanas a Sinnai dalla rotonda di via al Mare, Stintino in via Angelo Moratti 10 e Aglientu nel parcheggio tra Rena Majore e Rena di Matteu. Un secondo appuntamento a Badesi coinvolgerà l’argine di Baia delle Mimose, mentre a Osilo il ritrovo è fissato in via Roma alla prima fermata Arst. Le passeggiate ecologiche si terranno a Sorso nella pineta lungo la SP 81 e a Sanluri da via Castello. Ad Alghero, sul Lungomare Barcellona all'ingresso della Banchina Rafael Catardi, i volontari si dedicheranno alla raccolta dei mozziconi di sigaretta.
Domenica 27 settembre, in concomitanza con la Giornata mondiale dei fiumi, si svolgeranno gli ultimi cinque appuntamenti a Sestu (corso Italia angolo via Bologna), Nuoro (piazza La Solitudine), La Maddalena (via Amendola), Sennori (nei pressi della rotatoria) e Iglesias (piazzale del Conad Superstore di via Monsignor A. Saba). La partecipazione alle attività è gratuita, previa iscrizione sul sito dell'associazione all'indirizzo www.plasticfreeonlus.it/eventi.
Sull'organizzazione della manifestazione interviene Maria Francesca Carone, referente regionale Plastic Free per la Sardegna e coordinatrice degli appuntamenti: “Sea & Rivers rappresenta per la Sardegna un risultato importante, perché grazie alla tenacia e all’impegno dei nostri referenti siamo riusciti a coinvolgere tutte le province dell’isola, dalle aree interne alle località costiere. Non era un risultato scontato, anche considerando le temperature ancora elevate di queste settimane, che rendono più impegnativa l’organizzazione delle attività sul territorio. Per questo voglio ringraziare tutti i referenti che si sono attivati e che hanno reso possibile una presenza così diffusa. È un bel traguardo, che dimostra ancora una volta quanto siano importanti la partecipazione e il lavoro di squadra. In una regione come la Sardegna, tutelare il mare significa prendersi cura anche delle città, delle campagne e di ogni luogo da cui un rifiuto può arrivare fino alle nostre coste”.