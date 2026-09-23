Roma, Comitato Funzionari Pnrr: «I risultati celebrati da Anci sono frutto del nostro lavoro, ora stabilizzazione»

Il Comitato Nazionale dei Funzionari Pnrr (profili FG ed FT) interviene a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Nazionale Anci, Marco Fioravanti, in merito al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte delle amministrazioni locali, dagli asili nido alla riqualificazione urbana, fino all'incremento della spesa per investimenti comunali.

Il Comitato rivendica il ruolo tecnico dei giuristi e dei tecnici assunti tramite selezione pubblica, che hanno curato le procedure, gestito i Quadri Tecnico-Economici e operato sulla piattaforma ReGiS per consentire il raggiungimento dei target fissati.

«Esprimiamo vivo compiacimento per il riconoscimento del ruolo centrale dei Comuni», dichiara la portavoce nazionale del Comitato, Tiziana Mori. «Tuttavia, dispiace constatare come nei ringraziamenti istituzionali ci si dimentichi troppo spesso del capitale umano e professionale che ha reso possibile questo 'miracolo amministrativo'. Se i Comuni hanno dimostrato una capacità di spesa e di gestione senza precedenti, è perché al loro interno operano professionisti ad alta specializzazione che hanno colmato le croniche carenze di organico degli enti locali».

Il Comitato interroga le istituzioni e l'Anci sui tempi per l'adozione di una misura strutturale di stabilizzazione. Disperdere il personale tecnico alla scadenza dei contratti, sottolineano i funzionari, priverebbe gli enti locali e i piccoli centri delle competenze necessarie per gestire la programmazione europea 2021-2027 (Fesr, Fse+, Fsc). A livello giuridico e contabile, il Comitato ha già formalizzato una proposta che prevede l'utilizzo delle risorse europee del Pn Cap 2021-2027 (Azione 1.1.2 Fse+).

«Saremo al fianco dei Sindaci e di ANCI per celebrare ogni successo», conclude Mori, «ma saremo altrettanto fermi nel chiedere che al riconoscimento dei risultati segua l'impegno concreto per la stabilizzazione dei Funzionari FG ed FT. Il tempo delle pacche sulle spalle è finito: il Governo, le Regioni e l'ANCI aprano subito i Tavoli Tecnici per garantire un futuro a chi ha fatto correre il Paese».