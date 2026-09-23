Cronaca Carlo Mascia, il pilastro dell'inclusione sportiva in Sardegna: quarant'anni di battaglie e una forza che non si arrende

Nel panorama di chi sceglie di dedicare la propria esistenza al bene comune, esistono figure che non si limitano a svolgere un lavoro o a portare avanti un progetto: lasciano un'impronta indelebile, un solco profondo che cambia radicalmente la vita di una comunità. Nel mondo dell'inclusione sociale attraverso lo sport, in Sardegna, una di queste presenze imprescindibili è quella di Carlo Mascia. Nato a Carbonia nel 1963, Mascia rappresenta da circa quarant'anni il vero e proprio pilastro portante dell'integrazione e della promozione sociale per i ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale. Fondatore della Polisportiva Olimpia Onlus, ha trasformato la pratica sportiva non in un semplice momento di svago o competizione, ma in uno strumento potentissimo di riscatto, autonomia e dignità personale. Per decenni ha operato sul campo con una dedizione rara, offrendo a generazioni di giovani e alle loro famiglie un punto di riferimento saldo, un luogo in cui sentirsi accolti, valorizzati e parte integrante del tessuto sociale isolano.



Oggi Carlo si trova ad affrontare la sfida più dura e spietata della sua vita, combattendo contro la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica). Una malattia implacabile che impone limiti fisici pesantissimi, ma che non è riuscita minimamente a scalfire il suo spirito combattivo. Chi ha avuto il privilegio di incontrarlo di recente racconta di una persona che, pur attraversando un momento di profonda e inevitabile fragilità, conserva intatta quella straordinaria carica di energia, quel carisma magnetico e quella passione viscerale che lo hanno sempre contraddistinto. Carlo si è raccontato spesso a tutto tondo: ha aperto le porte ai ricordi, ha condiviso emozioni autentiche, ripercorrendo le tappe di un percorso umano e professionale toccante. Ascoltarlo significa fare i conti con una storia di straordinaria umanità, fatta di sacrifici silenziosi, di piccole grandi vittorie quotidiane vissute nelle palestre e sui campi di gioco, e di un amore incondizionato per i suoi ragazzi. Averlo avuto a fianco lascia un segno profondo: la consapevolezza di aver conosciuto una persona unica, irripetibile, capace di insegnare il valore della vita e della resilienza anche quando il corpo chiede una tregua. La sua opera, intessuta di fatica, sorrisi e lotte quotidiane, continua a vivere attraverso la Polisportiva Olimpia e nel cuore di tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino. Forza Carlo, non mollare! La Sardegna dello sport e dell'inclusione è e sarà sempre al tuo fianco.