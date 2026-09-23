Olbia, allevatori in protesta al porto Isola Bianca contro le restrizioni per la dermatite bovina

Gli allevatori bovini sardi si mobilitano contro il blocco delle movimentazioni legato alla dermatite nodulare, in vigore da oltre quindici mesi. La protesta, indetta da Coldiretti Sardegna, è in programma venerdì 25 settembre alle ore 10 al porto Isola Bianca di Olbia.
Secondo i dati diffusi dall'associazione, la campagna vaccinale ha raggiunto il 98% degli allevamenti e il 97% dei capi. A fronte di questi numeri, Coldiretti contesta il mantenimento dei blocchi ed esprime preoccupazione per le comunicazioni dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, emerse dopo un incontro a Roma, in merito alla conferma di una zona di sorveglianza di 20 chilometri.
L'associazione di categoria chiede il declassamento della patologia e la riduzione dell'area di protezione, al fine di adeguare le restrizioni all'attuale quadro epidemiologico regionale.
Viene inoltre sollecitato un intervento economico immediato da parte della Regione per sostenere le aziende, che da mesi affrontano costi imprevisti per l'alimentazione e il mantenimento in vita degli animali soggetti al divieto di spostamento.