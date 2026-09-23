Arborea, contrasto al bracconaggio ittico: sequestrati 40 chili di pesce e un gommone

Intorno alle 4 del mattino del 22 settembre, i carabinieri della stazione di Riola Sardo hanno sequestrato 40 chilogrammi di prodotto ittico e un gommone di circa tre metri a due persone individuate all'interno dell'area lacustre di Arborea.

I militari hanno sorpreso i due soggetti durante un'attività di pesca a bordo dell'imbarcazione. A seguito degli accertamenti, sono state contestate le violazioni amministrative previste dalla normativa a tutela della fauna ittica. Il pescato e il natante sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

L'operazione rientra nell'intensificazione dei servizi di prevenzione disposta dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Oristano Paolo Corritore. Il Comando provinciale dell'Arma ha preannunciato ulteriori controlli nelle aree sottoposte a concessione, per contrastare la pesca illegale e tutelare l'ecosistema lagunare e l'attività dei pescatori regolari.