Alghero, prosegue la pulizia delle caditoie cittadine: eseguiti 500 interventi

Il Comune di Alghero porta avanti il programma di pulizia delle caditoie stradali. Gli interventi hanno già interessato circa cinquecento griglie per il deflusso delle acque meteoriche. Le operazioni sul territorio proseguiranno nelle prossime settimane per completare il calendario dei lavori in città entro la fine di ottobre.

Sulle operazioni in corso interviene l'assessore all'Ambiente Raniero Selva: «Stiamo procedendo con un lavoro capillare e programmato, importante per garantire la corretta funzionalità del sistema di raccolta delle acque meteoriche. Ringrazio i dipendenti dell’Ufficio Ambiente per l’impegno e per il lavoro che stanno portando avanti sul territorio. Proseguiremo secondo il programma stabilito fino al completamento degli interventi previsti».