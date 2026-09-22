Alghero, consegnati i lavori di riqualificazione per l'impianto sportivo Pino Cuccureddu

Sono stati consegnati i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo Pino Cuccureddu ad Alghero, struttura gestita dall'ASD Alghero Calcio. L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione per il campo da calcio a 11 tramite l'installazione di quattro torri faro (due alte 16 metri e due 18 metri), la costruzione di una nuova tribuna sul lato di viale Burruni e il rifacimento parziale della recinzione del terreno di gioco. Le opere sono finanziate con risorse regionali e di bilancio comunale.

Sull'intervento interviene l’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro: “L’Amministrazione Cacciotto è impegnata ad attuare in modo responsabile il programma elettorale proposto agli algheresi in occasione dell’ultima competizione elettorale. Nell’ambito degli interventi previsti sulle infrastrutture sportive, ha dimostrato di produrre risultati tangibili, attesi da anni, per rilanciare lo sport cittadino. Agli algheresi interessa conoscere le iniziative concrete dell’Amministrazione per superare gli attuali deficit strutturali. In quest’ottica posso confermare che l’Amministrazione sta utilizzando, accanto a quelle regionali, risorse di bilancio proprio per migliorare tout court l’impiantistica sportiva cittadina. Questa è la nostra mission, null'altro. Nel caso del Pino Cuccureddu preferiamo far parlare i fatti, i cantieri e i risultati che i cittadini aspettavano da anni, senza alimentare discussioni finalizzate a distogliere l’attenzione dall’importanza e qualità dell’intervento”.

“Questi sono i fatti – conclude Marinaro - chi amministra oggi ha il dovere e la responsabilità di sbloccare le opere, trovare le soluzioni concrete e portare a termine i progetti. Il nostro impegno è rivolto esclusivamente al presente e al futuro della città”.