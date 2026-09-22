Alghero, al via la seconda edizione dell'Oktoberfest Sardegna all'anfiteatro di Maria Pia

Alghero ospita la seconda edizione dell'Oktoberfest Sardegna, in programma all'anfiteatro "Ivan Graziani" di Maria Pia dal 24 settembre all'11 ottobre 2026. La manifestazione si sviluppa su tre fine settimana: dal 24 al 27 settembre, dall'1 al 4 ottobre e dal 9 all'11 ottobre.

Gli eventi si svolgono all'interno di una tendostruttura di 1800 metri quadri. Protagonista dell'appuntamento è la birra Paulaner, marchio ufficiale dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera in esclusiva per la manifestazione, affiancata da proposte gastronomiche e intrattenimento musicale. La serata inaugurale di giovedì 24 settembre vede la partecipazione dei "Jovanotte", della Jodel Sardinia Band e di DJ Arturo. Nel corso dei fine settimana successivi si alternano sul palco la Dep Band, gli "Only the Braves", i Disaji e i Tr3mendi.

L'area della festa comprende uno spazio dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni con attività di gioco-teatro e circo sociale. È inoltre attivo uno stand Aci per l'alcoltest, realizzato in collaborazione con gli organizzatori in concomitanza con gli appuntamenti del Rally Mondiale.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale Crazy Events di Alghero, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e con il contributo della Regione Sardegna, di Confcommercio, Federalberghi e Fipe. L'accesso all'anfiteatro prevede biglietti d'ingresso variabili dai 16 ai 25 euro, comprensivi di un boccale da un litro di birra, con possibilità di prenotazione dei tavoli online tramite il sito ufficiale della manifestazione.