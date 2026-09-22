Nuoro, al museo MAN inaugurano le mostre di Luigi Mazzarelli e Paolo Cavinato

Venerdì 25 settembre alle 18 il Museo d'Arte della Provincia di Nuoro, in via Sebastiano Satta 27, inaugura nelle sale del piano nobile due esposizioni: “Luigi Mazzarelli. Il Libro Bianco” e “Paolo Cavinato. Hall of Mirrors”.
La prima mostra, curata da Chiara Gatti con il coordinamento di Rita Moro, rende omaggio a Luigi Mazzarelli a vent'anni dalla scomparsa attraverso l'esposizione del monumentale Il Libro Bianco, un'opera interamente manoscritta e miniata a mano.
La seconda esposizione presenta i lavori di Paolo Cavinato, incentrati sull'installazione immersiva “Attraverso” e affiancati da opere precedenti come “Drops” e dai lavori della serie “Inner Spaces”. La mostra di Cavinato resterà aperta al pubblico fino al 15 novembre 2026.