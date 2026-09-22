Alghero, illuminata la cupola della chiesa di San Michele per la festa patronale

La cupola della chiesa di San Michele, nel centro storico di Alghero, è stata illuminata di bianco su iniziativa della Fondazione Alghero. L'installazione rimarrà attiva fino ai giorni successivi al 29 settembre, a chiusura delle celebrazioni per il santo patrono. L'intervento attuale è di natura sperimentale: l'obiettivo è realizzare uno studio illuminotecnico, di concerto con la Soprintendenza, per rendere l'impianto definitivo e permanente.

L'iniziativa si inserisce nel quadro del Sant Miquel Festival, che nel fine settimana ha visto sfilare per le vie della città i gruppi tradizionali catalani Gegants de Capellades, Bisbalets i Cinta d'Igualada, Isabela d'Igualada e Gegants de Piera.

"I gegants arrivati dalla Catalogna hanno riempito le nostre strade di gente e di festa, ricordandoci un legame storico che vogliamo continuare a coltivare; ora San Michele illumina Alghero dall'alto – sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu –. Sono immagini diverse della stessa festa: una città che vive la propria identità e la racconta attraverso i suoi luoghi e i rapporti con le proprie radici"