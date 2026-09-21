Giornate Europee del Patrimonio: siti culturali aperti ad Alghero il 26 e 27 settembre

La città di Alghero aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Ministero della Cultura per sabato 26 e domenica 27 settembre. Il tema dell'edizione è “Proteggere, Rinnovare, Resistere, Reinventare”. L'iniziativa rientra nel calendario del Sant Miquel Festival, sostenuto dall'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e dal programma Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari.

Sabato 26 settembre la Fondazione Alghero prolungherà l'apertura del MACOR Museo del Corallo fino alle ore 22, con ingresso al costo di 1 euro. Gli spazi espositivi ospiteranno alle 10.45 e alle 18 il laboratorio di Elisabetta Frau e Betta Ceramiche dal titolo "Innestando il Futuro: Argilla, Corallo e Materia Rinnovata", accessibile tramite prenotazione telefonica.

Per la giornata di domenica le visite guidate tematiche al Museo del Corallo saranno condotte dalla Cooperativa Mosaico. La Cooperativa SILT gestirà invece gli accessi alla Necropoli di Anghelu Ruju e al Nuraghe Palmavera, aperti dalle 10 alle 19. Il programma integrale e i contatti diretti per le singole prenotazioni sono disponibili sul portale Alghero Turismo.