Festival della Bottarga, musica e spettacoli di piazza a Cabras: il programma dell'edizione 2026

Il Festival della Bottarga chiude il programma della quinta edizione, prevista a Cabras dal 18 al 20 settembre, svelando il cartellone musicale e degli spettacoli urbani. La rassegna affiancherà agli show cooking e alle masterclass una fitta rete di esibizioni dal vivo che interesseranno piazza Don Sturzo, piazza Eleonora d'Arborea, piazza Stagno e le vie del centro storico.

L'apertura musicale è fissata per venerdì 18 settembre alle 21:30 con il concerto della formazione Il Klan, che proporrà lo spettacolo "Best Rock Soundtrack Show – Quando il cinema alza il volume", una reinterpretazione in chiave rock delle principali colonne sonore cinematografiche.

Il clou degli appuntamenti si concentra nella serata di sabato 19. Alle 22:15, in piazza Stagno, la compagnia eVenti Verticali porterà in scena "SFERA", un'esibizione di danza e teatro verticale sviluppata a venti metri d'altezza con la regia di Andrea Piallini. A seguire, alle 23:15, il palco di piazza Don Sturzo ospiterà i Patagarri. La band milanese, emersa dall'edizione 2024 di X Factor e reduce dalla pubblicazione dell'album "L'ultima ruota del caravan", si esibirà con il proprio repertorio gipsy jazz, swing e blues.

La giornata conclusiva di domenica 20 settembre vedrà la partecipazione del musicista Arrogalla, che interverrà alle 21:25 durante il live cooking dello chef bistellato Moreno Cedroni, per poi esibirsi alle 22:30 con un proprio live set. La chiusura del festival, alle 23:00, è affidata alla Bandakadabra: la formazione torinese, caratterizzata da un mix di fiati e percussioni con influenze swing, balcaniche e ska, attraverserà il centro cittadino con un concerto itinerante.

Il palinsesto include anche performance da strada e spettacoli urbani diffusi per le vie del paese. Tra questi figurano "A la fresca!" della compagnia spagnola Anna Confetti (realizzato in collaborazione con Spazio-T/Mamatita Festival), "Shedan – Parallel Universe" e "Rodamundos – Duo Va Pa I".