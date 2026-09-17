Violenza di genere e imprenditoria, a Cagliari l'incontro di Donne Coldiretti

La strutturazione di una rete territoriale a sostegno dell'autonomia femminile e il contrasto alla violenza di genere sono i temi al centro dell'incontro "Leadership al femminile: una forza naturale – La terra che genera libertà", organizzato a Cagliari da Donne Coldiretti Sardegna.

I lavori hanno registrato la partecipazione di Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, che ha esposto l'attività delle istituzioni nella creazione di strumenti di tutela. Il dibattito, coordinato dalla responsabile regionale di Donne Coldiretti Maria Gina Ledda, è stato preceduto dai saluti del presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu e del direttore Luca Saba.

Il confronto ha riunito i vertici delle forze dell'ordine, delle istituzioni regionali e del terzo settore. Hanno preso la parola la questora di Cagliari Rosanna Lavezzaro, la presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità Vittorina Baire, la dirigente dell'assessorato regionale della Sanità Micol Raimondi, Paola Dessì e Simona Murtas per la Caritas diocesana. Le analisi hanno toccato la prevenzione, la sicurezza, l'accesso ai servizi e le dinamiche legate alla tratta e allo sfruttamento lavorativo.

Sotto il profilo dell'indipendenza economica, la presidente nazionale di Donne Coldiretti Mariafrancesca Serra ha illustrato i protocolli attivati dall'associazione per sostenere l'imprenditoria femminile e supportare l'inserimento lavorativo delle vittime di abusi.

In questa cornice operativa si inserisce la collaborazione formalizzata tra Donne Coldiretti e la Caritas. L'obiettivo congiunto è consolidare un sistema locale di ascolto e supporto, legando in modo diretto i percorsi di allontanamento dalle situazioni di violenza alla garanzia dell'autonomia lavorativa e finanziaria delle donne coinvolte.