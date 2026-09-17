Bosa Marina, aggiudicati i lavori per la Torre aragonese: riapertura dopo dieci anni.

La Torre aragonese di Bosa Marina si prepara alla riapertura. L'amministrazione comunale ha aggiudicato l'appalto per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del monumento, rimasto chiuso al pubblico per oltre dieci anni.

Le opere sono finanziate con 150 mila euro di fondi della Regione Sardegna, concessi nel 2022 attraverso un emendamento alla legge finanziaria regionale presentato dall'attuale sindaco Alfonso Marras, all'epoca consigliere regionale.

Il piano degli interventi prevede la demolizione e la sostituzione delle vecchie balaustre posizionate sulle rampe di accesso e l'installazione di nuovi parapetti sull'isolotto alla base della struttura. Il cantiere interverrà anche sull'impiantistica: verrà realizzata una nuova linea per alimentare sia l'allaccio elettrico interno, sia il sistema di illuminazione generale del piazzale e l'illuminazione artistica a terra. Lo spazio antistante l'ingresso sarà inoltre adeguato per ospitare eventi culturali all'aperto.

Sull'affidamento dei lavori interviene il sindaco Alfonso Marras: «Questo intervento assume una rilevanza di grande importanza nell’ambito del programma di opere e servizi pianificato dalla nostra Amministrazione per valorizzare e rendere fruibile l’intero patrimonio culturale, identitario, e storico della città. Al termine dei lavori la gestione della Torre sarà affidata alla Fondazione Bosa, che curerà gli aspetti organizzativi per la sua riapertura al pubblico e la gestione».

Sulle prospettive di rilancio si esprime il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Federico Ledda: «Grazie a questi lavori la Torre, dopo oltre dieci anni di chiusura, potrà essere nuovamente fruibile ed essere un importante tassello dell’offerta turistica e culturale che Bosa propone ai cittadini e ai visitatori». Il vicesindaco chiude ponendo l'accento sulle caratteristiche del monumento: «Per la sua posizione strategica, la disposizione degli spazi interni ed esterni, la Torre ha peculiarità uniche sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista artistico, architettonico e paesaggistico».