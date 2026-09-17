Sassari, cantieri sulla Statale 131 all'altezza dell'Agenzia delle Entrate: traffico deviato e code.

Da due giorni il traffico sulla Statale 131 a Sassari, in direzione Cagliari, subisce pesanti rallentamenti a causa di un cantiere stradale aperto in prossimità dell'Agenzia delle Entrate. L'interruzione della corsia costringe i veicoli a una deviazione obbligata verso la camionale e l'uscita di Caniga, dove numerosi guidatori effettuano manovre a U per poter riprendere il tracciato originario e reimmettersi sulla statale.

La concomitanza dei lavori stradali con l'inizio dell'anno scolastico ha accentuato i disagi nella fascia mattutina. A sollevare la questione è Tore Piana, che contesta la gestione della viabilità e il difetto di comunicazione preventiva. «Da due giorni gli automobilisti che percorrono la 131 in direzione Cagliari, per entrare a Sassari o raggiungere Viale Italia, sono costretti ad affrontare disagi enormi e file chilometriche, soprattutto nelle prime ore del mattino», esordisce Piana.

Secondo il firmatario della segnalazione, l'assenza di avvisi ha negato agli automobilisti la possibilità di deviare il proprio tragitto prima di finire nell'imbuto del cantiere: «Il problema – sottolinea Piana – è che questi lavori non sono stati segnalati con sufficiente anticipo, impedendo agli automobilisti di scegliere percorsi alternativi, come l’ingresso da Caniga o dalla strada per Santa Maria».

La richiesta di un intervento correttivo verrà formalizzata nelle prossime ore per tentare di sbloccare l'ingorgo. «Non è accettabile creare una situazione del genere senza una programmazione adeguata. Oggi stesso – conclude Tore Piana – invierò una nota all’ANAS e alla Città Metropolitana di Sassari chiedendo di ridurre i disagi, migliorare la segnaletica preventiva e, se possibile, programmare i lavori nelle ore notturne, evitando di paralizzare il traffico nelle ore di punta».