Olbia, a fuoco un appartamento in via Salviati: non ci sono feriti

Un incendio è divampato ieri sera all'interno di un'abitazione al pian terreno in via Salviati, a Olbia. L'allarme è scattato intorno alle 20.30, mobilitando immediatamente la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono entrate in azione due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Gli operatori hanno spento il rogo e proceduto alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'intera area. Al momento dell'innesco l'appartamento era vuoto, circostanza che ha fortunatamente evitato il coinvolgimento di persone.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. A supporto delle squadre di soccorso e per i rilievi di competenza sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale.