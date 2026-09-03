Acqua in strada a Borgo Sant'Elia, il Comune diffida Abbanoa: «Riparazione urgente»

Il Comune di Cagliari prova a chiudere il rubinetto di via Borgo Sant'Elia. Con una nota protocollata il 2 settembre (la n. 256210), il Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti ha formalmente intimato ad Abbanoa la rapida esecuzione dei "lavori di risoluzione" della perdita idrica che allaga il manto stradale nei pressi della fermata Ctm.

L'intervento del municipio fa seguito alla segnalazione inoltrata lo scorso 7 agosto dal Gruppo d’Intervento Giuridico (Grig), l'associazione ecologista che da tempo denuncia lo spreco della risorsa idrica nel quartiere. Non è la prima volta che si apre il caso: già a fine 2024 il Grig aveva sollecitato una prima riparazione (poi andata a buon fine), ma da alcuni mesi la falla si è riaperta trasformando la strada in un torrente.

Il presidente del Grig, Stefano Deliperi, approfitta del caso per allargare il raggio d'azione alle statistiche regionali, citando l'ultimo report Istat in materia. «In Sardegna le perdite dalle reti di distribuzione idrica sono in media del 52,8%. Vuol dire che per un litro d’acqua che esce dal rubinetto ne sono stati immessi in rete più di due. Le perdite nell'Isola sono più alte di 1 0 punti della media naziona le». Un dato che nel capoluogo risulta ancora peggiore, con dispersioni in rete stimate al 53,5%. «Una gestione vergognosa dell’oro blu, altro che siccità e cambiamenti climatici, alibi buoni per ogni tempo», conclude Deliperi.