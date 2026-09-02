Arzachena, prende fuoco la bombola del barbecue: nessun ferito in via Baronia

Attimi di paura in via Baronia ad Arzachena per un principio d'incendio divampato all'interno del cortile di un'abitazione. Intorno alle 19.30 le fiamme hanno avvolto una bombola di gpl collegata a un barbecue.
L'allarme ha fatto scattare l'intervento immediato di una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Gli operatori hanno domato il rogo e proceduto alle delicate manovre di raffreddamento del contenitore pressurizzato. L'operazione ha permesso di mettere in sicurezza l'area, scongiurando un'eventuale esplosione e danni ben più gravi. L'incidente si è risolto solo con un grande spavento: non si registrano conseguenze per le persone.