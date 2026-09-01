Coldiretti Oristano, rimpasto ai vertici: Paola Desogos nuova segretaria di zona a Ghilarza

Cambio della guardia negli uffici territoriali di Coldiretti Oristano. Paola Desogos è stata nominata nuova segretaria della sede di Ghilarza, snodo operativo di riferimento per le imprese agricole attive nei territori del Guilcer e del Barigadu.

Quarantanove anni, in forza all'associazione di categoria dal 2014, Desogos ha costruito il suo percorso professionale operando direttamente all'interno del Centro di Assistenza Agricola (Caa) ghilarzese, dove si è occupata in questi anni di assistenza tecnica e consulenza per le aziende locali. Subentra nell'incarico a Giambattista Deriu, che lascia la guida della zona per tornare al vertice dell'ufficio di Cuglieri, a presidio del Montiferru e della Planargia.

A inquadrare il riassetto organizzativo è il direttore provinciale di Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò: «Sono incarichi importanti che vanno letti all'interno di un naturale percorso di crescita - sottolinea - attraverso la piena valorizzazione di figure capaci che hanno maturato nel tempo competenze fondamentali per sostenere un mondo agricolo in continua evoluzione e che deve far fronte a crescenti complessità».