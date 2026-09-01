Stintino celebra la Madonna della Difesa: undici giorni di riti, musica e processioni a mare

Da giovedì 3 a domenica 13 settembre Stintino rinnova l'appuntamento con la festa patronale della Beata Vergine Madonna della Difesa. Il calendario del "Settembre Stintinese", organizzato dal priore Pietro Denegri e dalla Confraternita, incrocia il consueto programma religioso con la tradizione sportiva locale e una lunga serie di concerti in piazza dei 45.

Il fulcro delle celebrazioni è fissato per martedì 8 settembre. Alle 11 don Daniele Contieri celebrerà la messa solenne nella chiesa dell'Immacolata Concezione, seguita nel pomeriggio (dalle 16.45) dalla benedizione al Monumento dei Caduti e dalla processione a terra. Alle 17.30 prenderà il largo la tradizionale processione a mare con partenza dal lungomare Cristoforo Colombo, accompagnata dalle bandiere del territorio della Nurra. La giornata istituzionale si chiuderà con i fuochi d'artificio alle 21.30 e il concerto-tributo di Filippo Graziani al padre Ivan.

Il cartellone musicale, curato per la prima serata da SGE, si accenderà già giovedì 3 settembre (alle 22) con Mellow Mood, Lion D, KG Man e Forelock. Le sere successive vedranno alternarsi sul palco numerose formazioni e artisti, tra cui Eleonora Dee Band, Raffaele Puglia, Gianna Dettori, Beppe Dettori Band, Solosophia e Roca Blues. Non mancheranno le classiche sfide marinaresche: sabato 5 settembre andrà in scena l'albero della cuccagna a mare (ore 11 al secondo molo), mentre domenica 6 a Porto Mannu si disputerà il Palio remiero.

Sabato 12 il programma laico si sposterà sulla gastronomia locale con la Sagra del pesce (a partire dalle 19), chiusa dall'esibizione dei Zeppara e dell'H.O.T. Band. A sigillare il calendario sarà il rinnovo della governance della Confraternita, in programma domenica 13 settembre. Dopo le elezioni e lo spoglio, alle 17 il passaggio della bandiera in parrocchia ufficializzerà l'insediamento del 134esimo priore per l'annata 2026/2027.