Campagna Amica, Maria Carmen Atzori alla guida dell'Agrimercato Nord Sardegna

Cambio ai vertici per la rete dei mercati agricoli a chilometro zero. Maria Carmen Atzori è stata eletta presidente dell'Agrimercato Nord Sardegna, l'associazione di Campagna Amica e Coldiretti che gestisce la filiera della vendita diretta.

Il nuovo assetto, deciso dall'assemblea dei soci lo scorso 4 agosto, è diventato operativo questa mattina nella sede di Sassari con la prima riunione del direttivo. Ad affiancare Atzori ci saranno la vicepresidente Maria Grazia Murrocu, Cristiano Ladu con funzioni amministrative, il segretario di zona Davide Murrocu e il consulente regionale Antonio Lorenzo Guiso.

L'obiettivo del mandato è tagliare i passaggi intermedi tra chi produce e chi compra. Una prospettiva inquadrata dal presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Antonello Fois, e dal direttore provinciale Marco Locci: «Il rinnovo dell’Agrimercato rappresenta un passaggio importante per dare nuova energia a un percorso che negli anni ha saputo costruire una rete e creare occasioni concrete per le nostre imprese».

«I mercati sono uno strumento fondamentale per accorciare la filiera, far conoscere la qualità delle produzioni del territorio e rafforzare il rapporto tra agricoltori e consumatori», spiegano i dirigenti dell'associazione. «Oggi abbiamo una nuova squadra, con competenze e professionalità diverse, che potrà lavorare nel solco già tracciato e, allo stesso tempo, cogliere le nuove opportunità che abbiamo davanti. Alla presidente Maria Carmen Atzori, alla vicepresidente e a tutto il direttivo rivolgiamo il nostro augurio di buon lavoro, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente l’Agrimercato e il suo ruolo a sostegno delle imprese agricole del Nord Sardegna».