Ikea Elmas, tre giorni di eventi sul riordino domestico e una campagna sconti legata al colore blu

Settembre, tempo di rientri e di riordini domestici. Sulla scorta di un'indagine aziendale (lo Store & Organise Report 2026), secondo la quale l'82% delle persone accumula in casa oggetti per motivazioni puramente sentimentali, il punto vendita Ikea di Elmas ha organizzato un fine settimana di attività incentrate sulla gestione pratica degli spazi.

Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, l'iniziativa commerciale principale celebrerà i trent'anni della nota sporta blu del marchio svedese attraverso la campagna “FRAKTA: fai spazio al blu che ti premia”. Il meccanismo vincola i clienti a presentarsi in negozio portando con sé un oggetto della stessa esatta tonalità di blu della borsa (sono esclusi gli accessori e l'abbigliamento, a eccezione dei capi indossati nella parte superiore del corpo, come magliette o camicie). La corrispondenza cromatica verrà verificata dal personale tramite un misuratore cromatico definito "Fraktometro". Chi supererà la prova riceverà in omaggio la borsa e due buoni: uno per un piatto di polpette al ristorante interno (utilizzabile entro il 6 settembre) e uno sconto di 20 euro su una spesa minima di 100 euro, valido fino alla fine del mese.

Il calendario prevede inoltre alcune attività parallele all'interno del negozio. In programma un concorso d'intuizione (“Conta, indovina, vinci!”), nel quale i clienti dovranno indovinare il numero esatto di articoli inseriti all'interno di una piramide di scatole trasparenti. L'offerta si completa con un incontro pratico sull'ottimizzazione degli ambienti casalinghi (“Spazi pensati per vivere meglio”) e con un laboratorio creativo riservato ai bambini, chiamati a decorare una scatola fornita in omaggio (“Una scatola GLIS tutta mia”).