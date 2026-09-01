Guasti alla rete, Abbanoa recupera un vecchio pozzo a Putifigari per scongiurare l'emergenza idrica

Putifigari non dipenderà più in via esclusiva dall'acquedotto in arrivo da Villanova Monteleone. Per arginare i continui disservizi legati alle frequenti rotture della condotta principale, Abbanoa ha recuperato e rimesso in funzione un vecchio pozzo abbandonato, situato nei pressi del serbatoio cittadino.

L'operazione, condotta dai tecnici del Settore Distribuzione del distretto di Sassari, è costata 25mila euro. I lavori hanno permesso di ripristinare le vecchie apparecchiature, installare un nuovo impianto elettrico e attivare un sistema di clorazione aggiuntiva. Il sito è già pienamente operativo: con una portata di due litri al secondo, è in grado di coprire l'effettivo fabbisogno idrico del paese ogni volta che si renderà necessario sospendere il flusso dell'adduttrice principale. Il Comune ha collaborato attivamente ai lavori, facendosi carico della pulizia dell'area e sbloccando le autorizzazioni per consentire agli operai l'accesso ai terreni privati.

A tracciare il bilancio dell'intervento è la prima cittadina: “Questo intervento rappresenta un risultato importante per la nostra comunità, - dichiara la sindaca di Putifigari Antonella Contini - perché ci consente di poter contare su una risorsa aggiuntiva in caso di emergenze o di interruzioni della condotta principale. Per Putifigari la continuità dell’acqua è una priorità e il recupero di questo pozzo, rimasto inutilizzato per anni, ci permette oggi di disporre di una soluzione concreta a tutela dei cittadini. Desidero ringraziare Abbanoa, e i suoi tecnici per il lavoro svolto e per la collaborazione con la nostra Amministrazione. Il Comune ha seguito con attenzione tutte le attività necessarie, dalla pulizia dell’area fino alle autorizzazioni per consentire l’accesso ai tecnici. È un esempio di come la collaborazione tra enti possa tradursi in interventi concreti e utili per il territorio. Putifigari negli anni passati ha già pagato un caro prezzo in termini di disagi dovuti a continue interruzioni di erogazione dell'acqua. Continueremo a lavorare insieme affinché il servizio idrico di Putifigari sia sempre più affidabile e possa rispondere con tempestività alle esigenze della nostra comunità”.

La strategia che punta al recupero delle fonti alternative locali per tamponare i guasti di rete non si limita al solo centro di Putifigari. Abbanoa ha già portato a termine operazioni simili, attivando nuovi impianti o rimettendo in funzione pozzi dismessi, nei territori di Florinas, Tissi, Bonorva e Porto Torres. Il prossimo intervento in cantiere riguarderà il comune di Usini.