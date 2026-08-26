Rifiuti al sole a Porto Palma: scatta l'esposto del GrIG per la bonifica

A Porto Palma, ex borgo di pescatori sul litorale di Arbus oggi meta di villeggiatura, l'estate fa i conti con l'accumulo di immondizia. L'associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha infatti segnalato la presenza di crescenti cumuli di spazzatura abbandonati sul territorio, raccogliendo i timori di residenti e turisti per le possibili conseguenze igienico-sanitarie legate alle alte temperature.

Secondo quanto riportato dagli ambientalisti, l'attuale organizzazione della raccolta non si starebbe dimostrando all'altezza dei carichi della stagione turistica. A fronte di questa situazione, questa mattina il GrIG ha depositato una formale istanza di bonifica ambientale.

Il documento è stato indirizzato a tutti gli enti con competenza sul territorio: la Regione, l'amministrazione comunale di Arbus, il Corpo Forestale e i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE). L'esposto, a firma di Stefano Deliperi, è stato inoltre inoltrato per opportuna conoscenza anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

L'obiettivo dell'iniziativa è duplice: sollecitare le istituzioni a un intervento rapido per ripulire le aree interessate e chiedere una gestione dei rifiuti che sia finalmente adeguata alle reali necessità della costa.