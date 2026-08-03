Cronaca L' “ecatombe” silenziosa di Ceuta: la tragedia di Faten e di oltre cento vite spezzate a nuoto

C’è un silenzio assordante che avvolge una delle rotte migratorie più disperate e meno raccontate al mondo. È la striscia di mare che separa la costa del Marocco dall'enclave spagnola di Ceuta, una barriera liquida dove la speranza di un futuro migliore si scontra troppo spesso con la morte. Nelle ultime settimane la spinta migratoria si è trasformata in un' “ecatombe” drammatica: sono infatti più di cento le persone che hanno perso la vita nel tentativo stremante di raggiungere a nuoto il territorio europeo. Tra queste storie di disperazione ce n'è una che ha scosso profondamente l'opinione pubblica nordafricana e il mondo dello sport: quella di Faten Ben Amar El Azizi. Faten non era soltanto una giovane donna in cerca di riscatto, ma una promessa del calcio femminile marocchino, militante nelle file del “Maghreb Atlétic Tétuan”. Una vita piena di sogni, spezzata tra le onde mentre cercava di oltrepassare quel confine che per molti rappresenta l'unica via d'uscita. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un'ondata di profonda commozione. In una nota carica di dolore, l'Unione marocchina dei professionisti ha espresso il proprio cordoglio dichiarando che "il gioco del calcio ha perso una delle sue atlete più brillanti in circostanze tragiche, lasciando una profonda tristezza all'interno della famiglia sportiva a Tangeri e in tutto il Marocco". Un tributo doveroso verso un talento puro, la cui parabola si è spenta nel modo più atroce. Ma la tragedia di Faten è solo la punta dell'iceberg. Oltre quel nome ce ne sono più di cento altri.



Oltre quell'atleta ci sono volti, storie, legami familiari ed esistenze reali che meritano di essere ricordate con dignità. Non si tratta di meri numeri da snocciolare in un bollettino o di fredde statistiche da consultare frettolosamente, ma di esseri umani che hanno spinto il proprio corpo fino allo stremo pur di inseguire la possibilità di una vita diversa. Mentre le acque di Ceuta continuano a restituire corpi, la narrazione pubblica spesso devia verso la polemica ideologica o, peggio, verso l'indifferenza. La tentazione di ridurre queste immani tragedie a terreno di scontro elettorale o di propaganda politica è una deriva costante. Tuttavia, di fronte a un' “ecatombe” di tali dimensioni, la speculazione di parte appare non solo sterile, ma profondamente irrispettosa del valore della vita umana. La vicenda di Ceuta ci impone una riflessione urgente sul costo umano delle frontiere e sulla necessità di posare uno sguardo “empatico” e consapevole su drammi che accadono a pochi chilometri da casa nostra, nell'indifferenza generale.