Cronaca Elicotteri in volo e pattuglie sulle spiagge a Santa Teresa Gallura: nei controlli estivi cadono un presunto pusher e due gestori di locali

I Carabinieri setacciano le strade e i parcheggi del litorale per frenare i furti ai bagnanti. Denunciato un automobilista ubriaco con addosso diverse dosi di droga, nei guai anche due commercianti per la musica troppo alta.



Pattuglie in strada giorno e notte e un elicottero a sorvegliare la costa dall'alto. È il dispositivo di sicurezza messo in campo a Santa Teresa Gallura dai Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, supportati dal decimo nucleo elicotteri di base a Olbia. La vasta operazione di controllo ha coperto le principali vie di comunicazione del centro gallurese, puntando a garantire la sicurezza nel pieno della stagione turistica, quando il numero di residenti e visitatori raggiunge il picco massimo.



Durante i controlli incrociati, i militari hanno bussato alle porte di due attività commerciali, denunciando alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania i rispettivi titolari. L'accusa formale per entrambi è legata al disturbo della quiete pubblica, una contestazione scattata a causa della musica sparata a tutto volume oltre i limiti consentiti dalla legge. I posti di blocco lungo le strade hanno invece interrotto la corsa di un automobilista, sorpreso al volante dopo aver consumato alcolici in eccesso. L'uomo è stato denunciato non solo per la guida in stato di ebbrezza, ma anche per il possesso di sostanze stupefacenti. La droga trovata in suo possesso era già divisa in piccole quantità, un elemento tecnico che ha spinto gli investigatori a formulare l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.



Il setaccio degli uomini in divisa si è concentrato parallelamente sulle aree di sosta a ridosso delle spiagge, zone spesso isolate dove d'estate si moltiplicano le effrazioni e i furti all'interno delle automobili lasciate incustodite dai bagnanti. Lo stesso perimetro di vigilanza è stato esteso attorno agli alberghi e ai principali snodi turistici per prevenire le incursioni dei ladri nelle strutture ricettive. Le ispezioni a tappeto copriranno l'intero perimetro comunale di Santa Teresa Gallura per tutti i restanti mesi estivi. Le persone coinvolte nell'operazione di questi giorni rimangono al momento semplici indagate e, come previsto dalle garanzie del codice penale, non possono essere considerate colpevoli fino all'eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva e irrevocabile emessa da un giudice.