Sicurezza e prossimità: dieci nuovi Carabinieri per blindare l'estate dell'Oristanese

Ascolto e accoglienza della cittadinanza.



Ricezione delle denunce e primo filtro investigativo.



Servizi di pattuglia per un controllo visibile e costante.



Prevenzione e contrasto attivo alla criminalità locale.

Non un semplice avvicendamento burocratico, ma un’iniezione di forze fresche a tutela del territorio. La provincia di Oristano accoglie dieci giovani militari destinati alle Stazioni locali: un presidio vitale, specialmente nel picco della stagione turistica.ORISTANO – In un momento storico in cui la richiesta di sicurezza e di presenza dello Stato si fa sempre più pressante, la provincia di Oristano riceve un importante rinforzo operativo. Dopo il recente inserimento dei neo-Marescialli formati alla Scuola di Firenze, il Comando Provinciale ha ufficialmente aperto le porte della Caserma "App. S. UPG Renzo Lampis M.A.V.M." a dieci nuovi Carabinieri.Giovani, alla loro prima assegnazione dopo aver superato il rigoroso iter delle Scuole Allievi, questi militari non andranno a riempire uffici direzionali, ma verranno schierati direttamente in prima linea: le Stazioni dei Carabinieri.Per comprendere la portata di questo innesto, bisogna guardare all'architettura stessa dell'Arma. In Italia, e ancor di più nella complessa geografia sarda, la Stazione dei Carabinieri non è un semplice distaccamento di polizia, ma il primo "sensore" dello Stato sul territorio. È il luogo dove il cittadino si reca non solo per denunciare un crimine, ma spesso per cercare ascolto, consiglio e mediazione.I dieci nuovi militari andranno a irrobustire esattamente questa rete capillare. Per garantire un inserimento efficace e sicuro, la loro operatività non sarà solitaria: verranno immediatamente affiancati dai Comandanti di Stazione e dai colleghi con maggiore esperienza.Il loro impiego quotidiano si concentrerà su pilastri operativi precisi:Il tempismo di questi arrivi è tutt'altro che casuale. Ad accogliere i neo-Carabinieri è stato il Comandante Provinciale, il Colonnello Steven Chenet, che ha tracciato sin da subito le priorità operative. Ci troviamo nel cuore di agosto, il mese in cui il tessuto demografico della Sardegna occidentale subisce una mutazione drastica a causa dei massicci flussi turistici.Il Colonnello Chenet ha posto un accento rigoroso sulle procedure di intervento. Le coste dell'Oristanese, con particolare attenzione alla penisola del Sinis e all'intero litorale occidentale, richiedono attualmente uno sforzo incessante, con turnazioni che coprono le 24 ore. L'obiettivo è garantire che l'aumento esponenziale della popolazione non si traduca in un calo degli standard di sicurezza pubblica. La salvaguardia di residenti e turisti passa attraverso un'applicazione ferrea dei protocolli operativi, che i nuovi arrivati dovranno assimilare e mettere in pratica sul campo.La divisa non è solo una dotazione logistica, ma un manifesto di intenti. Nel chiudere il suo intervento di benvenuto, il Colonnello Chenet ha voluto ricordare ai dieci giovani militari il peso della responsabilità che si sono assunti.Le competenze tecniche, seppur fondamentali, non bastano. A fare la differenza sul territorio sono i valori che da oltre duecento anni costituiscono la spina dorsale dell'Arma: il senso del dovere, l'imparzialità, l'equilibrio e la dedizione al sacrificio. Qualità che devono tradursi in un approccio fatto di grande professionalità ma, soprattutto, di profonda umanità. Perché la sicurezza reale di una comunità non si misura solo dal numero di pattuglie per strada, ma dal rapporto di fiducia indissolubile che si crea tra il cittadino e chi indossa la divisa.