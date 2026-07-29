Il mare non ha più ostacoli: al Summerbeach Village di Alghero nasce il corridoio di lancio per la vela inclusiva

Venerdì 31 luglio l'inaugurazione della nuova infrastruttura al Lido San Giovanni. Un traguardo reso possibile dalla forte sinergia tra associazioni, cooperative e istituzioni per permettere alla barca accessibile "Malupa" di prendere il largo e potenziare i servizi della "Spiaggia Facile".

ALGHERO – L'estate algherese si arricchisce di un capitolo fondamentale all'insegna dell'accessibilità universale e dello sport senza barriere. All'interno della suggestiva cornice del "Summerbeach Village", il polo sportivo e ricreativo allestito sulla sabbia del Lido San Giovanni, venerdì 31 luglio alle ore 10:00 verrà inaugurato ufficialmente il nuovo corridoio di lancio per imbarcazioni. Questo spazio rappresenta molto più di un semplice corridoio logistico, configurandosi come una vera e propria porta aperta verso l'inclusione: il corridoio a mare permette infatti un agevole accesso alla "Malupa", che carica i passeggeri direttamente dalla spiaggia, una speciale deriva a vela progettata ingegneristicamente per accogliere a bordo, in totale sicurezza, persone con disabilità motorie o sensoriali.

Questo varo logistico rappresenta la perfetta sintesi di un lavoro di squadra eccezionale, in cui le competenze e le risorse del territorio si sono fuse per un fine nobilissimo. L'innovativa imbarcazione, acquistata e messa a disposizione dalla Cooperativa Sociale Ecotoni, potrà infatti solcare le acque della Riviera del Corallo grazie a un accordo strategico e operativo siglato con la Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, l'ente pubblico preposto alla diffusione della cultura marittima, i cui istruttori qualificati cureranno in prima persona l'organizzazione, la sicurezza e la gestione tecnica di tutte le uscite in mare aperto. A fare da baricentro a questa complessa operazione, l'impegno organizzativo della ASD Polisportiva Sottorete, che ospita e integra l'infrastruttura all'interno del proprio villaggio estivo.

La creazione del nuovo corridoio di lancio va a inserirsi armoniosamente nel potenziamento dei servizi della "Spiaggia Facile", il vitale tratto di litorale ad accesso facilitato voluto e realizzato dall'Amministrazione Comunale di Alghero. Un risultato frutto di una lungimirante co-progettazione che ha visto l'ente pubblico lavorare fianco a fianco con la Cooperativa Ecotoni e con l'Associazione Anemone ETS (acronimo che identifica gli Enti del Terzo Settore, ovvero quelle organizzazioni senza scopo di lucro che operano per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

L'intera operazione si incardina all'interno del più vasto e ambizioso progetto denominato T.a.p.p.a al mare (Turismo accessibile, partecipazione, promozione Alghero). Questa rete di interventi ha trovato la sua linfa vitale grazie a specifici fondi ministeriali, intercettati e ottenuti attraverso la partecipazione a un bando pubblico indetto dalla RAS (la Regione Autonoma della Sardegna, l'ente di governo territoriale dell'Isola).

L'inaugurazione di venerdì mattina rappresenta a tutti gli effetti la celebrazione di un modello virtuoso e replicabile, oltre a segnare l'apertura di una fondamentale via d'accesso all'acqua. È la dimostrazione tangibile di come la stretta e fiduciosa sinergia tra istituzioni pubbliche, mondo della cooperazione sociale, associazionismo sportivo e imprenditoria privata possa generare un impatto reale sulla comunità. Unirsi per abbattere le barriere architettoniche e sociali significa trasformare le parole in azioni concrete, offrendo a tutti, senza alcuna distinzione, il diritto inalienabile di vivere l'emozione del mare e il senso di libertà che solo la navigazione a vela sa regalare.