Agricoltura sarda, corsa contro il tempo per gli anticipi europei: l'appello ad Argea per garantire la liquidità estiva

La direttiva nazionale sblocca i fondi comunitari con mesi di anticipo rispetto alla consueta scadenza autunnale. Il Centro Studi Agricoli sprona l'agenzia regionale a completare l'iter entro i primi di agosto. Ecco come verranno ripartiti i fondi tra reddito di base, premi per i giovani e sostegni agli oliveti.

SASSARI – Una boccata d'ossigeno finanziario di vitale importanza si profila all'orizzonte per il comparto agricolo sardo, fiaccato dai crescenti costi di produzione e in attesa di certezze per programmare la stagione. Il via libera ufficiale è arrivato da Roma attraverso la circolare numero 61357, diramata lo scorso 22 luglio dall'AGEA (l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, l'ente statale centrale deputato alla gestione dei fondi comunitari). Il documento autorizza formalmente l'erogazione degli anticipi della PAC (la Politica Agricola Comune, ovvero il complesso sistema di sussidi, regole e incentivi stabilito dall'Unione Europea per sostenere il settore primario).

La mossa del governo centrale permette agli organismi pagatori periferici di svincolare le risorse finanziarie con larghissimo anticipo rispetto alla scadenza tradizionale, storicamente fissata per il 16 ottobre di ogni anno. In Sardegna, il delicato compito di tradurre questa direttiva in bonifici reali spetta ad Argea (l'Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura). È proprio verso gli uffici di quest'ultima che si concentra l'attenzione del Centro Studi Agricoli, l'ente di analisi e tutela del mondo agro-pastorale guidato da Tore Piana. L'auspicio dell'associazione è che la complessa macchina burocratica regionale riesca a completare le procedure amministrative a tempo di record, riuscendo a far partire le prime liquidazioni dirette sui conti correnti delle aziende agricole isolane già entro l'8 agosto 2026.

Per comprendere l'impatto di questa iniezione di liquidità, è necessario analizzare la struttura tecnica dei pagamenti autorizzati, che abbracciano diverse misure di sostegno senza escludere alcun segmento produttivo. L'ossatura principale dell'intervento è costituita dal cosiddetto BISS (acronimo per Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità), che rappresenta il sussidio fondamentale garantito agli agricoltori. L'anticipo previsto per questa voce coprirà ben il 73 per cento del valore dei "titoli PAC", ovvero i certificati immateriali di diritto all'aiuto che ogni imprenditore agricolo detiene in proporzione alla terra storicamente coltivata.

A questa base si aggiunge il CRISS (Sostegno Redistributivo Complementare al reddito per la sostenibilità), un meccanismo perequativo concepito dall'Europa per favorire le aziende di piccole e medie dimensioni. In questo specifico caso, la quota anticipata ammonta a 63,70 euro per ogni ettaro di terreno, calcolata esclusivamente sui primi quattordici ettari di superficie aziendale. Un'attenzione mirata è riservata al cruciale tema del ricambio generazionale, con un premio supplementare per la categoria dei "Giovani Agricoltori" quantificato in 126,97 euro per ogni titolo posseduto. Infine, il pacchetto di anticipi premia le buone pratiche agronomiche e ambientali attraverso l'attivazione dell'Eco-schema 3, una misura specificamente ritagliata per la tutela e il mantenimento degli oliveti, che garantirà un afflusso di 154,19 euro per ogni ettaro di uliveto coltivato rispettando i parametri europei di sostenibilità.

Poter disporre di queste somme nel cuore dell'estate, piuttosto che in autunno inoltrato, rappresenta per gli imprenditori agricoli l'opportunità di affrontare con maggiore serenità e liquidità le uscite correnti – dal saldo dei fornitori di materie prime ai costi energetici – permettendo al contempo di pianificare gli investimenti imminenti.

A sintetizzare il peso politico e gestionale di questa scadenza è il presidente del Centro Studi Agricoli, Tore Piana, che affida il suo messaggio a una dichiarazione precisa: «Siamo fiduciosi che Argea Sardegna saprà cogliere questa opportunità, mettendo in campo il massimo impegno per assicurare pagamenti tempestivi agli agricoltori sardi. L’arrivo degli anticipi rappresenterebbe un segnale concreto di vicinanza a un comparto che continua a svolgere un ruolo fondamentale per l’economia e il territorio della Sardegna».

L'associazione di categoria ha garantito che manterrà un presidio costante sull'evoluzione burocratica della pratica, assicurando ai propri associati aggiornamenti continui sull'effettivo sblocco dei pagamenti e riaffermando il proprio ruolo di tutela al fianco del tessuto produttivo regionale.