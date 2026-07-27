Cronaca Noi Altri: quando l’inclusione diventa una scelta quotidiana

Parlare di "Noi Altri – Gastronomia Inclusiva" significa raccontare un progetto di inclusione sociale prima ancora che una realtà di ristorazione. Nato a Cagliari con l'obiettivo di promuovere opportunità lavorative e valorizzare le capacità delle persone con disabilità, il progetto è diventato negli anni un punto di riferimento per chi crede che l'inclusione si costruisca attraverso il lavoro, le relazioni e la partecipazione attiva alla vita della comunità. Chi entra per la prima volta trova un locale accogliente, il profumo della cucina e il sorriso di chi lavora. Solo dopo qualche minuto comprende che quel luogo racconta qualcosa di molto più grande: una visione di società nella quale la diversità non è un ostacolo ma una risorsa. Il progetto nasce dall’esperienza della Cooperativa Sociale Controvento, impegnata da anni nella costruzione di percorsi di autonomia per giovani con disabilità. L’obiettivo non è mai stato quello di creare un’attività assistenziale, bensì un’impresa capace di coniugare qualità, professionalità e inclusione. La gastronomia rappresenta quindi il punto di arrivo di un lungo percorso fatto di formazione, laboratori, tirocini e accompagnamento al lavoro.



Qui le persone vengono assunte per le loro competenze, crescono professionalmente e contribuiscono ogni giorno alla vita dell'attività. A raccontare questa realtà è stata Valentina Meloni, collaboratrice del progetto, intervistata da Stefania Unida per il canale di divulgazione scientifica Prof Dr Geek. Nel corso dell'intervista, Valentina ha spiegato come il nome “Noi Altri” racchiuda il significato più autentico dell'iniziativa. Per troppo tempo la società ha parlato di “noi” e di “loro”, separando inconsapevolmente chi vive una condizione di disabilità dal resto della comunità. Qui, invece, quella distanza viene cancellata. “Noi Altri” significa appartenere tutti alla stessa comunità, riconoscendosi reciprocamente come persone prima ancora che attraverso un’etichetta. Durante la visita, Stefania Unida ha raccolto non soltanto un’intervista, ma una testimonianza concreta di come l’inclusione possa diventare normalità. Da anni Stefania racconta la sclerosi multipla e la disabilità con un linguaggio lontano dalla retorica del guerriero e dell’eroe. Anche in questa occasione ha scelto di lasciare spazio alle persone, alle loro storie e al loro lavoro, mostrando una realtà in cui nessuno viene celebrato perché “nonostante tutto” lavora: si lavora e basta, con responsabilità, professionalità e orgoglio.



Il banco della gastronomia offre piatti della tradizione sarda, proposte vegetariane, vegane e preparazioni dedicate anche a chi ha esigenze alimentari specifiche. Ma il vero valore aggiunto non è soltanto ciò che arriva nel piatto. È l’atmosfera che si respira: collaborazione, rispetto, fiducia e autonomia. Ogni cliente entra per acquistare un pranzo o una cena, ma finisce inevitabilmente per incontrare una comunità che dimostra come il lavoro possa essere uno straordinario strumento di emancipazione. Le parole di Valentina restituiscono il senso profondo del progetto: l’inclusione non può limitarsi agli slogan o alle campagne di sensibilizzazione. Ha bisogno di luoghi concreti, di opportunità reali, di imprenditori e cooperative che scelgano di investire sulle persone. Noi Altri dimostra che questo modello non solo è possibile, ma funziona. Il successo del locale è la prova che qualità e inclusione possono procedere insieme. L’intervista realizzata da Stefania Unida, che sarà pubblicata integralmente sui suoi canali social, nasce proprio dal desiderio di raccontare queste esperienze virtuose e di offrire uno spazio a chi costruisce quotidianamente una società più equa. Attraverso le domande rivolte a Valentina e ai ragazzi che lavorano nella gastronomia, emerge un messaggio semplice ma potente: la felicità passa anche attraverso la possibilità di sentirsi utili, riconosciuti e parte di un progetto condiviso. Noi Altri non chiede compassione. Chiede di essere conosciuto. È un luogo che invita ciascuno a rivedere il proprio modo di guardare la disabilità e il lavoro. Perché la vera inclusione non consiste nel concedere un’opportunità per gentilezza, ma nel riconoscere il valore delle persone. E forse è proprio questo il motivo per cui, uscendo dal locale, si ha la sensazione di aver visitato non soltanto una gastronomia, ma un piccolo laboratorio di futuro per tutta la Sardegna. Il progetto affonda le proprie radici nell’esperienza della Cooperativa Sociale Controvento, che ha scelto di trasformare percorsi educativi e di inclusione in un’opportunità lavorativa stabile. L’idea della gastronomia inclusiva nasce dalla convinzione che il diritto al lavoro rappresenti uno degli strumenti più efficaci per favorire autonomia, autodeterminazione e partecipazione sociale. Oggi Noi Altri è diventato un punto di riferimento per Cagliari, dimostrando che un’impresa può essere sostenibile e, allo stesso tempo, generare un impatto sociale concreto. Nel servizio realizzato per il suo canale, Stefania Unida sceglie di non raccontare la disabilità attraverso il filtro dell’eccezionalità. Le domande poste a Valentina e ai lavoratori del progetto mettono al centro il significato del lavoro, della felicità e dell’appartenenza. Un racconto che invita il pubblico a guardare oltre gli stereotipi e che restituisce dignità alle persone attraverso la loro quotidianità, senza pietismo né retorica. Un ponte tra Sardegna e Veneto: un esempio, insomma, di quando le buone idee fanno rete. L’intervista realizzata da Stefania Unida per il canale Prof Dr Geek non si fermerà al racconto dell’esperienza di Noi Altri. Da questo incontro è infatti nata l’idea di costruire una collaborazione con UNIMED, progetto ideato dal medico Matteo Tosi, impegnato nella promozione di una cultura dell’inclusione attraverso attività di divulgazione, sensibilizzazione e iniziative dedicate ai temi della disabilità, della salute e della partecipazione sociale. UNIMED opera con l'obiettivo di mettere in rete esperienze virtuose, valorizzando progetti capaci di trasformare ¡inclusione in una realtà concreta. Per questo motivo ha manifestato interesse verso Noi Altri, riconoscendone il valore come esempio di impresa sociale in cui il lavoro diventa strumento di autonomia, crescita personale e cittadinanza attiva. Dall’intervista nascerà così un primo scambio di esperienze tra Sardegna e Veneto, con l’intento di far conoscere il modello di Noi Altri anche al di fuori dell’Isola e di creare una rete tra realtà che condividono la stessa visione: ristoranti, attività e progetti nei quali le persone con disabilità non sono semplicemente accolte, ma protagoniste della vita lavorativa e sociale. Un dialogo che potrà contribuire a diffondere buone pratiche e a rafforzare una cultura dell'inclusione sempre più concreta e partecipata.