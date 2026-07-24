Rifiuti e decoro urbano ad Alghero: intesa con i sindacati, fototrappole contro gli incivili e nuovo appalto a ottobre

La transizione verso il nuovo sistema di igiene urbana della Riviera del Corallo passa attraverso la pacificazione sindacale e una decisa stretta tecnologica contro l'abbandono indiscriminato della spazzatura. È questo il duplice binario tracciato dall'amministrazione comunale algherese al termine di un vertice strategico tenutosi a Porta Terra, sede istituzionale dell'ente.
All'incontro hanno preso parte il sindaco Raimondo Cacciotto, l'assessore all'Ambiente Raniero Selva, i vertici dell'azienda appaltatrice del servizio e le delegazioni territoriali di CGIL e CISL, le principali organizzazioni sindacali confederali italiane a tutela dei diritti dei lavoratori.
Il tavolo tecnico è stato convocato nell'ambito della cosiddetta procedura di raffreddamento. Nel diritto del lavoro, e in particolare nel settore dei servizi pubblici essenziali come la raccolta dei rifiuti, la "procedura di raffreddamento e conciliazione" è un passaggio formale e obbligatorio che scatta quando i sindacati denunciano criticità lavorative o contrattuali. Il suo scopo è tentare una mediazione istituzionale per risolvere il conflitto prima di arrivare alla proclamazione di uno sciopero, che paralizzerebbe la città.
Proseguendo sul solco del precedente vertice dell'otto luglio, le parti hanno registrato un clima di forte collaborazione costruttiva. L'esecutivo cittadino ha comunicato che gran parte delle criticità operative segnalate dai rappresentanti dei lavoratori sono state risolte o sono in via di definitiva sistemazione. L'amministrazione ha formalmente ringraziato le sigle sindacali per l'approccio dialogante, riconoscendo come il confronto sereno sia lo strumento cardine per garantire sia la sicurezza e la dignità degli operatori ecologici, sia l'efficienza del servizio reso alla comunità.
Parallelamente alla risoluzione delle questioni giuslavoristiche, il Comune ha annunciato l'attivazione immediata di un piano di tolleranza zero contro le discariche abusive. A partire dai prossimi giorni, entreranno in funzione diverse "fototrappole" dislocate in punti strategici del territorio. Si tratta di dispositivi di videosorveglianza mimetizzati e dotati di sensori di movimento, capaci di scattare fotografie o registrare video ad alta risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità.
Questi strumenti tecnologici verranno posizionati nelle cosiddette aree sensibili, ovvero quelle zone urbane ed extraurbane cronicamente colpite dal deposito incontrollato di sacchetti. L'obiettivo delle telecamere è duplice: fungere da forte deterrente psicologico e permettere alla Polizia Locale di identificare e sanzionare pesantemente gli autori degli illeciti ambientali.
L'intero assetto della raccolta differenziata si prepara a una profonda revisione, la cui entrata in vigore è ufficialmente fissata per il 26 ottobre 2026. L'obiettivo dichiarato è l'implementazione di un modello più accessibile e moderno.
In questa fase preparatoria, l'azienda sta portando a termine il censimento delle utenze domestiche, ovvero la mappatura anagrafica e logistica delle singole famiglie residenti in città. Un'attenzione particolare è rivolta ai grandi condomini, specificamente quelli composti da oltre otto unità abitative, che richiederanno una gestione logistica dedicata per il posizionamento dei mastelli e il ritiro delle frazioni riciclabili. Terminata questa ricognizione tecnica, prenderà il via la fondamentale fase di comunicazione per istruire la cittadinanza sulle nuove regole di conferimento.
Per accompagnare la popolazione verso questo radicale cambio di abitudini, l'amministrazione, di concerto con la Quinta Commissione consiliare presieduta da Christian Mulas, ha strutturato un intenso calendario di assemblee pubbliche partecipative. Lo scopo è illustrare le imminenti novità tecniche e raccogliere preventivamente i dubbi e i suggerimenti del territorio.
Il ciclo di incontri prenderà il via martedì 28 luglio alle ore 17:30 nel salone della borgata di Guardia Grande, dove sono convocati i residenti dell'estesa fascia della Nurra, comprendente anche Maristella, Corea, Santa Maria La Palma, Sa Segada, Arenosu e Tanca Farrà.
Il giorno seguente, mercoledì 29 luglio alla stessa ora, il confronto si sposterà in via Costa, presso la sede dei Consorzi delle Strade Vicinali. Questo appuntamento è dedicato a un vasto e complesso reticolo extraurbano, coinvolgendo i referenti di oltre quindici consorzi stradali, da Salondra a Calabona-Argentiera, passando per Carrabuffas, Punta Moro, Scala Mala e numerose altre località periferiche che spesso scontano difficoltà logistiche nella raccolta porta a porta.
Infine, l'attenzione si concentrerà sul nucleo urbano compatto: giovedì 30 luglio, sempre alle 17:30, la sala della Parrocchia del Rosario in via XX Settembre ospiterà l'assemblea dedicata agli amministratori di condominio, figure cruciali per il corretto avvio del nuovo sistema nei palazzi del centro città.