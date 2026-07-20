Fondi europei e nuove geografie: il GAL Anglona Coros fa i conti a Ploaghe e si allarga a 23 Comuni

L'assemblea congiunta con il Distretto Rurale traccerà il bilancio della programmazione 2014-2022: quasi quattro milioni di euro già iniettati nell'economia reale a favore di imprese e agricoltura. Ora la sfida è l'integrazione territoriale per competere sui mercati turistici e agroalimentari.

PLOAGHE – C’è un momento cruciale nella gestione dei fondi europei: l'istante in cui la complessa burocrazia dei bandi si traduce in liquidità reale immessa nel tessuto economico di un territorio. È con questo pragmatismo contabile e strategico che il prossimo 23 luglio, alle ore 18:00, l’Ex Convento dei Cappuccini di Ploaghe (via Pietro Salis, 70) ospiterà l'Assemblea congiunta del GAL Anglona Coros e della Fondazione Distretto Rurale Anglona Coros – Terre di tradizioni (DRAC).

L'incontro non si limiterà a un rituale passaggio di consegne tra cicli amministrativi, ma servirà a tracciare la rotta per un'area in piena ridefinizione. Il perimetro d'azione, infatti, si è recentemente esteso passando da 17 a 23 Comuni, un allargamento geografico che punta a saldare un ecosistema territoriale accomunato da vocazioni produttive ed economie omogenee.

La macchina dei finanziamenti: i numeri del Piano d'Azione Il cuore dell'assemblea sarà l'analisi del ciclo di programmazione 2014-2022. I dati in discussione restituiscono la fotografia di una macchina che ha saputo scaricare a terra le risorse comunitarie.

Per comprendere la portata dell'intervento, occorre decodificare il ruolo del GAL (Gruppo di Azione Locale): si tratta di un partenariato misto, composto da enti pubblici locali e soggetti privati (associazioni di categoria, imprese), che ha il compito di elaborare e attuare un PAL (Piano di Azione Locale), intercettando e distribuendo i fondi strutturali europei destinati allo sviluppo delle zone rurali.

Sul fronte degli interventi produttivi e infrastrutturali – tecnicamente definiti dalla "Sottomisura 19.2", il capitolo di spesa del Programma di Sviluppo Rurale – a fronte di una dotazione di circa 4,48 milioni di euro, l'ente ha già liquidato 3.970.027,66 euro. Questa liquidità è andata a finanziare direttamente l'imprenditoria locale: su 89 domande di sostegno istruite, ben 80 sono state ammesse al finanziamento. Di queste, 65 pratiche risultano già chiuse a saldo, per un totale di oltre 3,5 milioni di euro erogati a favore di agricoltori, operatori dell'accoglienza turistica e microimprese radicate nel territorio.

Un traguardo raggiunto grazie anche a un'intensa attività di "animazione territoriale", termine tecnico con cui si indica l'opera di informazione e supporto logistico offerta agli imprenditori per aiutarli a superare gli scogli burocratici di accesso ai bandi, traducibile in ben 64 incontri organizzati tra il 2019 e il 2025. Altrettanto rigorosa la gestione dei costi di funzionamento e coordinamento tecnico dell'ente stesso (Sottomisura 19.4), con il 92,29% del budget (circa 827mila euro su 896mila stanziati) regolarmente impiegato e rendicontato.

Le sinergie future con il Distretto Rurale La vera sfida del prossimo settennato, tuttavia, si giocherà sull'integrazione istituzionale. Il confronto con la Fondazione DRAC servirà proprio a calibrare le nuove linee programmatiche alla luce del nuovo assetto a 23 Comuni.

Se il GAL è il braccio operativo per l'erogazione dei finanziamenti, il Distretto Rurale è lo strumento giuridico ed economico concepito per "fare sistema": il suo scopo è aggregare le filiere agroalimentari e artigianali per promuoverle sotto un'unica identità storico-culturale.

L'obiettivo della sinergia tra i due enti è razionalizzare le forze, evitando sovrapposizioni gestionali. L'intento è trasformare il patrimonio locale in un'offerta capace di presentarsi sui mercati – e di intercettare i flussi turistici – non come una frammentazione di piccoli campanili in competizione tra loro, ma attraverso logiche di rigoroso coordinamento comprensoriale.

I lavori dell'assemblea saranno aperti non solo ai rappresentanti degli enti locali, ma anche alle organizzazioni sindacali e datoriali, agli operatori economici e a tutti i portatori d'interesse del territorio, chiamati a partecipare attivamente a questa essenziale fase di riassetto strategico.