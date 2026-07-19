"Finto Carabiniere", estorsione a un'anziana: scatta il fermo a Cagliari. L'oro era nascosto nelle scarpe

I militari della Compagnia di Ghilarza hanno bloccato un presunto "trasfertista" del crimine prima che lasciasse l'Isola. Cruciale l'inquadramento giuridico: le minacce psicologiche trasformano la truffa in estorsione aggravata.

CAGLIARI – Il copione è uno dei più spietati del repertorio criminale predatorio, studiato a tavolino per fare leva sugli affetti e sulla vulnerabilità delle fasce anagrafiche più fragili. Ma questa volta il meccanismo si è inceppato grazie alla tempestività della denuncia e a un collaudato dispositivo di contrasto dell'Arma.

Nella serata del 15 luglio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Ghilarza, affiancati dai colleghi della Compagnia di Cagliari, hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un giovane, gravemente sospettato di aver messo a segno un colpo ai danni di un'ottantenne residente nel capoluogo sardo. Il fermo è una misura pre-cautelare che la Polizia Giudiziaria adotta in casi di urgenza, tipicamente quando sussiste un fondato pericolo di fuga dell'indagato prima dell'intervento di un giudice.

Il meccanismo criminale: dalla truffa all'estorsione La dinamica ricalca la tecnica del cosiddetto "finto Carabiniere". L'anziana è stata raggiunta al telefono da un sedicente militare che le ha prospettato uno scenario drammatico: il nipote rischiava l'arresto immediato per aver investito una donna in stato di gravidanza. Sfruttando lo stato di shock e la profonda angoscia della vittima, il finto operatore l'ha indotta a consegnare tutto il denaro e i preziosi presenti in casa a un "incaricato" presentatosi poco dopo alla sua porta, presentandola come l'unica via per evitare il carcere al parente.

Da un punto di vista giuridico, l'episodio segna un confine netto e fondamentale. Le Forze dell'Ordine e la giurisprudenza qualificano questi fatti non come una semplice truffa (che si basa sull'inganno e sugli artifizi per indurre in errore), ma come un'estorsione aggravata. La minaccia prospettata – l'arresto di un familiare – genera infatti una vera e propria coartazione della volontà, ovvero una pressione psicologica tale da annullare la libertà di scelta della vittima, costringendola a spogliarsi dei propri beni sotto l'effetto della paura.

Il sequestro nella struttura ricettiva L'attivazione immediata del Comando di Ghilarza ha permesso di stringere il cerchio attorno al presunto autore materiale, individuato all'interno di una struttura ricettiva di Cagliari prima che potesse far perdere le proprie tracce.

Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto il bottino sottratto all'ottantenne: monili in oro per un valore superiore ai 13.000 euro – abilmente occultati sotto le suole delle scarpe indossate dal giovane – e 870 euro in contanti. I gioielli, riconosciuti senza esitazione dalla vittima, sono stati sequestrati per essere formalmente restituiti.

Il contrasto ai "trasfertisti" e l'appello dell'Arma L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale di Oristano sotto la guida del Colonnello Steven Chenet, conferma l'efficacia della rete di contrasto ai cosiddetti trasfertisti. Con questo termine investigativo si indicano gruppi criminali (in gran parte provenienti dalla Campania, secondo le ultime evidenze d'indagine) che operano come "pendolari del crimine": arrivano in Sardegna, colpiscono rapidamente in vari centri dell'Isola e tentano di ripartire immediatamente con la refurtiva. Un fenomeno che richiede un'osservazione incrociata tra i vari reparti territoriali.

Le indagini, attualmente nella fase preliminare (che garantisce all'indagato la presunzione di innocenza fino all'eventuale condanna definitiva), proseguono per identificare i complici che gestivano le comunicazioni telefoniche e per accertare eventuali legami con altri colpi analoghi.

L'Arma dei Carabinieri rinnova, infine, un appello perentorio: nessun appartenente alle Forze dell'Ordine o ad altre istituzioni statali è autorizzato a richiedere denaro, gioielli o cauzioni per evitare l'arresto o le conseguenze legali di un incidente. Qualora si ricevano richieste di questo tipo, la direttiva è una sola: interrompere immediatamente la comunicazione e contattare il NUE 112 (il Numero Unico di Emergenza europeo), segnalando l'accaduto.