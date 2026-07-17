Imprenditoria, la sassarese Annalisa Luzzu ai vertici nazionali di Terziario Donna Confcommercio

La dirigente eletta a Roma nel nuovo Consiglio direttivo che resterà in carica fino al 2031. L'obiettivo del mandato: colmare la distanza tra le realtà produttive territoriali e i tavoli decisionali nazionali.
ROMA – La rappresentanza dell'imprenditoria sarda consolida la propria posizione ai tavoli istituzionali nazionali. Annalisa Luzzu, dirigente sassarese e attuale componente della giunta esecutiva della Camera di Commercio del Nord Sardegna, è stata eletta nel nuovo Consiglio direttivo di Terziario Donna Confcommercio. Si tratta dell'articolazione di categoria della Confederazione che tutela, rappresenta e promuove le imprese guidate da donne operanti nel settore terziario, ovvero il comparto economico che comprende i servizi, il commercio e il turismo.
L'elezione si è tenuta a Roma, presso la sede centrale di Confcommercio, alla presenza del presidente nazionale Carlo Sangalli. Luzzu rientra nella rosa delle ventuno componenti scelte per guidare l'associazione, emergendo da una votazione che vedeva in lizza trenta candidate provenienti da tutta Italia per il rinnovo dei vertici.
La nomina della dirigente sassarese, che ha incassato anche il sostegno della neoeletta presidente nazionale dell'organizzazione, Luciana di Bisceglie, certifica l'attività di assistenza e sviluppo svolta a livello locale a supporto delle reti d'impresa al femminile nel settentrione dell'Isola.
Le direttrici del mandato istituzionale
Il nuovo organo direttivo opererà per un mandato quinquennale, con scadenza fissata al 2031. L'agenda programmatica pone al centro il supporto strutturale alle aziende a guida femminile, con una particolare attenzione alle peculiarità geografiche. Tra gli impegni prioritari figura infatti la promozione di politiche economiche calibrate sulle necessità reali dei singoli territori, superando le logiche centraliste per creare una connessione diretta tra le realtà regionali e i vertici nazionali.
A questo si aggiunge un lavoro di tessitura orientato a favorire la collaborazione attiva tra le imprese e l'implementazione di percorsi formativi specialistici, necessari per l'aggiornamento delle professioniste in un mercato in continua evoluzione.
Le dichiarazioni
A margine dell'insediamento, Annalisa Luzzu ha espresso il proprio ringraziamento per il sostegno ricevuto, ribadendo la necessità di operare secondo una rigorosa logica di sistema e ponendo l'accento sul valore del lavoro collettivo all'interno della cornice confederale:
"Sono orgogliosa di poter rappresentare la Sardegna in un progetto nazionale che punta a rafforzare il contributo femminile nella rappresentanza istituzionale. Questo risultato appartiene alle donne del nostro territorio che ogni giorno fanno impresa superando ostacoli storici e complessi. Il mio obiettivo, così come ha evidenziato anche nel quadro generale il presidente Sangalli, sarà quello di portare le istanze e i bisogni del territorio al centro delle politiche economiche del sistema associativo. Lavoreremo per fare sistema, in tutto il nord Sardegna per strutturare percorsi di crescita comuni e condivisi."