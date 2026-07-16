Rinasce un gioiello di Porto Conte: oggi riapre l'Embarcadero, custode della bellezza e della storia locale

Un progetto firmato da imprenditori del territorio che unisce tutela ambientale, alta qualità e una nuova visione di accoglienza per la comunità.





ALGHERO, 16 luglio – Oggi un pezzo straordinario della storia del territorio algherese torna finalmente a battere. Apre ufficialmente i battenti l'Embarcadero (situato in località Porto Conte km 48, n. 99, a Maristella), pronto a svelare una veste completamente rinnovata.





Questo ambizioso progetto, nato lo scorso anno dalla sinergia di un solido gruppo di imprenditori locali – attivi da tempo nei settori della ristorazione, del food & beverage e dell’impresa – non è solo una riapertura, ma una vera e propria promessa d’amore verso questa terra.





L'iniziativa rappresenta una scommessa forte sul territorio da parte di chi questo luogo lo vive e lo fa crescere quotidianamente. "Siamo imprenditori del posto e ci teniamo a rimarcarlo con orgoglio", sottolineano i promotori. "Abbiamo scelto di fare un investimento importante per riqualificare un luogo storico che rischiava di essere dimenticato. Volevamo ridare vita a questo spazio, restituendo un servizio d'eccellenza a tutta la zona e custodendone la bellezza naturale."





La rinascita de l'Embarcadero è stata guidata dal totale rispetto per lo straordinario ecosistema in cui la struttura è inserita. La tutela dell'ambiente e la valorizzazione del paesaggio di Porto Conte sono infatti al centro del progetto, concepito per integrarsi in modo armonioso con la natura circostante e porsi come un reale valore aggiunto per la comunità.

L’obiettivo è offrire un'esperienza di altissima qualità in un clima di serena collaborazione lavorativa, capace di attrarre visitatori da tutta la Sardegna e, di riflesso, valorizzare la stessa città di Alghero.





L'Embarcadero si propone come una destinazione accogliente, versatile e inclusiva, pensata per accogliere ogni tipologia di ospite. Da oggi, la struttura è operativa tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con un orario continuato dalle 9:00 del mattino fino alle 2:00 di notte.





L'offerta spazia a tutto tondo per soddisfare ogni desiderio nell'arco della giornata: Beach Club per momenti di puro relax a un passo dall'acqua; Snackeria, pizzeria e ristorante, ideali per pranzi freschi, cene d'atmosfera ed eventi speciali; Un intrattenimento curato nei dettagli, con un dj set quotidiano pensato per accompagnare i momenti di convivialità in modo piacevole, rilassante e accessibile a tutti.





L'appuntamento per scoprire la nuova vita dell'Embarcadero comincia oggi, giovedì 16 luglio. Le porte sono aperte per iniziare, insieme, questo splendido nuovo capitolo nella splendida cornice di Porto Conte.