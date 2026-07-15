Cronaca Sangue, la mobilitazione dei Ministri Volontari: tre settimane di donazioni da Oristano a Cagliari

La continua necessità di raccogliere sangue trova nei Ministri Volontari di Scientology un alleato su cui contare. I recenti rapporti relativi alla necessità di sangue, confermano che la Sardegna non riesce ad auto sostenere il proprio fabbisogno e sia costretta a importare sangue da altre regioni italiane. Il buon cuore di migliaia e migliaia di donatori, sebbene sia vitale, purtroppo non riesce a colmare le effettive necessità. Chiaramente ogni singolo donatore ha da rispettare i protocolli sanitari e, di conseguenza, le tempistiche necessarie tra una donazione e l’altra, per cui non si può chiedere molto di più al singolo donatore. Tuttavia ogni donatore può sempre farsi portavoce della propria esperienza al fine di invogliare altri affinché diano il proprio contributo.



Per contribuire in maniera continuativa i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology della Sardegna andranno nella mattina di giovedì 16 luglio a donare il sangue all’AVIS Comunale di Cagliari. Si tratta della terza settimana consecutiva in cui si susseguono le donazioni ed è partito il tam tam tra il gruppo di volontari. Prima a Oristano lo scorso 1 luglio, poi a Cagliari il 9, a Sestu nella mattina di mercoledì 15 e infine altri volontari sono pronti per presentarsi nella mattina del 16 luglio in via Talete a Cagliari. Il motto dei Ministri Volontari, come scrisse il fondatore della religione L. Ron Hubbard, è “Qualcosa si può fare a riguardo”. Questo include il fatto di avere un atteggiamento propositivo verso i problemi della comunità in cui viviamo. Non è solamente una volontà di aiutare ma anche un modo per coinvolgere altri affinché si guardino attorno e decidano di darsi da fare per determinare un miglioramento sociale. Siamo tutti consapevoli delle problematiche che viviamo e lamentarsene non ne cambia certo i connotati. Darsi fare e fare la propria parte può come minimo farci sentire parte attiva della comunità, riuscire nel proprio dovere diventa un modo per incitare altri a unirsi al gruppo di chi effettivamente fa qualcosa a riguardo.